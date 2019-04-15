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Денис Мещерський
Денис Мещерський
Письменник, блогер, кандидат історичних наукВсі статті автора

Расстрел как традиция России

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1905-й. 1962-й. 2019-й. Казалось бы, что может связывать между собой эти даты? Кроме того, что между ними равные промежутки времени длиной в 57 лет. Случайность? Совпадение? Разные эпохи, политический и общественный строй, правители. Место действия одно – Россия. И ещё одинаково отношение Власти к народу. Время идёт вперёд, а отношение не меняется. Традиция? В путинской России сейчас “традиции” – это тренд.

9 января 1905 года. Разгон и расстрел мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу. События, названные впоследствии “Кровавым воскресением”. Утром того дня рабочие с семьями, детьми, взяв в руки православные хоругви, кресты, иконы, портреты императора Николая II, шли и несли этому самому императору петицию со своими требованиями и надеждами. Шли празднично одетые, мирно, никого не трогали, не чинили беспорядков, а вместо решения своих проблем или хотя бы приёма, переговоров получили солдатские пули в лицо да казачьи шашки и нагайки на спину. Сотни погибших и раненых. Начало Первой русской революции. Начало конца Российской Империи. Николай II, ныне канонизированный РПЦ в лике святых как страстотерпец, получил после этих событий прозвище Николай Кровавый.

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Говоря языком современной путинской России, митинг-шествие петербургских рабочих был несанкционированным. Правоохранительными органами, усиленными войсками, беспорядки были пресечены.

1-2 июня 1962 года. Разгон и расстрел протестующих рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) и жителей города Новочеркасска. События, названные впоследствии “Новочеркасским расстрелом”. За день до этого руководство СССР объявило о повышении розничных цен на мясные продукты на 30%, на сливочное масло на 25%, преподнеся это в газетах как “просьбу всех трудящихся”. Одновременно с этим на НЭВЗ на треть снизили расценки за труд, то есть зарплату. Рабочие забастовали (в советское-то время!). Требования – экономические: снизить цены на продукты, вернуть прежнюю зарплату. В ответ директор завода Курочкин сказал примерно так: “Нет денег на пирожки с мясом – ешьте с ливером”. Далее события в Новочеркасске развивались стремительно. Руководство страны стягивало в город подразделения внутренних войск МВД и Советской армии из других городов и регионов, включая танки. Были привлечены силы КГБ СССР. 2 июня 1962 года доведённая до отчаяния многотысячная толпа, включая женщин и детей, с красными знамёнами и портретами Ленина двинулась в центр Новочеркасска. Туда, где в любом советском городе были расположены здания горкома КПСС, горисполкома, милиции, КГБ. Шли и надеялись, что получат ответ на вопрос “Как жить дальше?”. Думали, что им помогут, а в ответ получили пули. По официальным данным – 26 погибших, 87 получивших ранения, 7 человек расстреляны по приговору суда, 105 человек, обвинённых в бандитизме, массовых беспорядках и попытке свержения советской власти, приговорили к 10-15 годам заключения в колонии строгого режима. Все осужденные реабилитированы только в 1996 году.

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Что интересно, осуждённых “зачинщиков беспорядков” выявляли агенты КГБ, которые специально делали фотографии протестующей толпы. Вот какие приёмы и традиции наследует правоохранительная система президента Путина. Именно так же они действовали на Болотной площади в 2012 году. Только технологии сейчас шагнули вперёд. В 1962 году всё было настолько засекречено, что силовики, принимавшие участие в подавлении “восстания”, писали расписки, что обязуются хранить информацию об этом как государственную тайну, под страхом применения к ним высшей меры наказания – расстрела. Тела убитых тайно вывозили из города и хоронили в чужих могилах на разных кладбищах Ростовской области.

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Переводим описание “Новочеркасского расстрела” на язык путинской власти: митинг-шествие новочеркасских рабочих был несанкционированным. Правоохранительные органы, усиленные войсками, остановили массовые беспорядки. Виновные понесли наказание.

С событий 1962 года прошло ещё 57 лет. Новая эпоха – эпоха Путина – в самом расцвете. Росгвардия и её прихлебатели успешно работают дубинками по всей России, кидая в автозаки или военные Камазы без опознавательных знаков тысячи несогласных с политикой “нового царя”. И вот в самом маленьком по площади регионе страны, в Ингушетии, где проживает менее полумиллиона человек (почти 95% - ингуши), российская Власть наткнулась на длительное сопротивление жителей. Сопротивление людей Власти. Что же здесь необычного?

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Осенью 2018 года “верный пехотинец” Путина Рамзан Кадыров решил присоединить к Чечне часть ингушской земли. Кремль выставил всё это как равноценный обмен землями, как благо для ингушей, только самих людей забыли спросить, хотят ли они этого. Традиции российской власти столкнулись с традициями Кавказа. На Кавказе мнение старейшин, старших имеет огромное значение. Только жители Кавказа забыли, что они тоже живут в России. А Россия делает со Всеми своими народами всё, что захочет, и традиции отдельных регионов для Власти не имеют никакого значения. 26 марта 2019 года собравшихся на спокойный митинг старейшин (люди изначально сидели на площади на принесённых с собой стульях) прикомандированные из других регионов силовики попытались разогнать так же, как они делают это везде. Но местный батальон патрульно-постовой службы отказался выполнять приказ, живым щитом закрыв старейшин. Митинг был в итоге прекращён, но могли быть жертвы, если бы не мужество местных полицейских. 19 человек были уволены “по утрате доверия”. Активистов протеста арестовывают и сажают. Но всем понятно, что протест людей не прекращён.

Власть, считая людей за “тупых” животных, которые за деньги выполнят любой приказ, порой ошибается. Так случилось в Ингушетии и так было в Новочеркасске.

Жертв расстрела в Новочеркасске могло быть больше. Гораздо больше. Если бы один человек выполнил преступный приказ своего начальства. Этот человек – Матвей Кузьмич Шапошников, генерал-лейтенант танковых войск, фронтовик, прошедший всю Великую отечественную войну, Герой Советского Союза. Находясь в должности первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО), получил в Новочеркасске приказ от командующего СКВО И. А. Плиева применить против демонстрантов танки. Шапошников не подчинился приказу, танки молчали, мотострелкам генерал также приказал разрядить оружие и сдать боеприпасы. Если бы не мужество одного человека, погибли бы тысячи. В июне 1966 года Шапошникова уволили в запас, через полгода исключили из КПСС, ещё через полгода КГБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР (антисоветская пропаганда). И только фронтовые заслуги не позволили посадить его. А он просто выполнил свой долг ЧЕЛОВЕКА и после трагедии пытался предать гласности информацию о расстреле 1962 года. Рассылал письма советским писателям и комитетам ВЛКСМ вузов. Реабилитировали генерала Шапошникова только в 1988 году.

Страна всегда ищет своих героев. И забывает про них, потому что такие герои не нужны Власти. Про них стараются забыть. Они “неугодные герои”. Такие, как Шапошников, такие, как местные полицейские в Ингушетии. Почему мы мало знаем про этих людей? Да потому что их пытаются всегда “замазать” и очернить. Но если бы не было таких людей, не было бы и России, не было бы протестных выступлений, не было бы Болотной, ничего бы не было. Вы можете сказать, что это не так. Но ведь это право любого человека – каких героев выбирать и на каких примерах воспитывать своих детей. Ведь никто не знает, когда российская власть вернётся к своей традиции, расстрельной традиции. 57 лет прошло…

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Автор
Денис МещерськийДенис Мещерський
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Блог Дениса Мещерского
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Посмотрим как будет в этом году на укроине.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Натягивание совы на глобус. Ничего общего разгон Болотной с кровавым воскресеньем или Новочеркасский расстрелом не имеет. И уж тем более не имеет какой тоипсевдомитинг в Назрани.
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Афанасьев Алексей, натянуть бы тебя педераста на верстовой столб, чтобы ты ублюдок оттуда вещал свои "умные" высеры.
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Мотли Крю
Мотли Крю
Хохложопые на Майдане сколько народу завалили?))))
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Гноблю Бандерлогов
Гноблю Бандерлогов
Gordon Yury, Хохлосвинья дебильная! Конечно же все об этом знают! И даже доказательства есть! Только они такие секретные, что их показывать нельзя))) Да? Стадо тупорылое)))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
GoNdon Yury, когда узнаешь что приказы отдавал Дурчинов - сожрешь ведро дерьма имбицил?
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