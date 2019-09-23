При таких людях… в России не может быть

какой-то слюнтяй во главе государства.

В. В. Путин

Как говорится, сам себя не похвалишь – никто не похвалит. На прошлой неделе президент Путин прилетел в дагестанское село Ботлих, чтобы выпить рюмку водки с ветеранами – участниками ополчения, вставшего на пути чеченских боевиков, вторгшихся в Дагестан в августе-сентябре 1999 года.

Российские СМИ сообщают: Путин своё обещание сдержал. Сдержал ли? Он обещал, что выпьет, когда задача борьбы с терроризмом на Кавказе будет принципиально решена. Даже по официальным данным партизанская фаза второй чеченской войны закончилась в апреле 2009 года – более 10 лет назад. Прошли юбилейные 10, 15 лет с событий 1999 года – Путин не приезжал пить свою рюмку в Ботлих. И, если бы на “Прямой линии с Владимиром Путиным” 2019 года бывшие ополченцы Дагестана не обратились к Владимиру Владимировичу с кавказским красноречием, щедро сдобренным похвалами и неприкрытой лестью, ещё вопрос, вспомнил бы о своём обещании Путин или нет. Люди воевали, гибли, теряли своих близких, а 20 лет о них никто не вспоминал; пробились к “царю-батюшке” – вот вам статус ветеранов боевых действий, обелиск, вечный огонь и царский визит с “обещанной” рюмкой водки.

На встрече в Ботлихе президенту России понравилось: славословия, славословия, славословия… Но есть другая дата в календаре, которую Путин не любит. Это 1 сентября 2004 года – дата позора президента Путина. Это в Беслане “крутой” Верховный Главнокомандующий России применил принцип “с террористами никаких переговоров”. И угробил заложников. Во всём мире всегда с террористами, захватившими людей, ведут переговоры, тянут время, спецслужбы готовятся, в это время часть заложников боевики часто отпускают, участь оставшихся как-то облегчается, передаются продукты, вода, медикаменты и т.д. На кону была жизнь 1128 человек. “Не слюнтяй какой-то” организовал их освобождение так, что погибло 333 человека, 738 были ранены, причём большинство погибло при штурме – их убили свои же.

Это вы их убили, господин Путин, вы приказали применить огнемёты и танки. Это ваша власть врала от начала теракта и до конца спецоперации и продолжает врать до сих пор, скрывая любые невыгодные для себя детали. Ваша власть упорно занижала количество заложников, называя изначально цифру 354 вместо 1128 человек. Услышав это откровенное враньё, боевики взбесились и перестали выводить заложников в туалет и давать им питьевую воду. Вы не шли ни на какие переговоры с террористами. Чтобы выжить, когда тебя предала твоя страна, что пили люди, господин президент Путин?

Это по вашему приказу сразу после окончания штурма была снесена бульдозерами часть школы. Та часть, куда стреляли из танка. Власть заметала следы, но люди-то всё помнят, потому что горе катком прокатилось по маленькому Беслану, каждый житель которого потерял кого-то из близких.

Новини Кремль и МИД давно работают против России

Вас, господин Путин, не было на 15-ти летнем скорбном юбилее в Беслане. А вот в Монголии 3 сентября 2019 года на 80-ти летнем юбилее победы в битве при Халхин-Голе вы присутствовали. Ведь скорби предаются только “слюнтяи”. Праздновать победы гораздо приятнее.

А в это время школа № 1 в Беслане, думаю, как обычно в этот день, была набита фсбшниками в штатском и полицейскими. Как обычно, фотографировать нельзя. Против Власти выступать нельзя. А если активистки “Голоса Беслана” вдруг смогли надеть свои футболки с надписью “Путин – палач Беслана”, то их быстренько упаковали и увезли в отдел полиции. Обычно составляется протокол по двум статьям: неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции и несанкционированное проведение пикета. Из участка везут сразу в суд. Штраф – соответственно 500 рублей и 20000 рублей или исправительные работы. В этот раз было так же, как и всегда? Или что-то подобное? Только женщин, потерявших 15 лет назад детей, мужей не испугать полицейскому государству, они уже ничего не боятся, а вот вы, “не слюнтяй какой-то”, боитесь их, боитесь даже их футболок, не то что уж в глаза их посмотреть…

И абсолютно не важно, были вы в Беслане один раз за 15 лет или, как озвучил теперь (по новым сведениям) ваш придворный врун Дмитрий Песков, были ещё раз “проездом”, но на кладбище не попали. Славословить там бы Вас не стали, это точно.

P.S. Сравним цифры событий в Дагестане 1999 года и трагедии в Беслане.

Дагестан 1999 г. Беслан 2004 г.

Продолжительность операции 39 дней 3 дня

Число террористов 2000-3000 32

Число погибших

(без учёта террористов) 320-340 333

Число раненых 900-1050 783

Два события, две даты, разные регионы, разные обстоятельства, но одно объединяет их – погибшие. И не могут одни быть лучше других – они одинаковые – их просто уже нет. И разница только в том, что за одних Президент России поднимает рюмку, а за других – нет.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.