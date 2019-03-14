"Де вудки і снасті?" У Росії влаштували заплив затопленими вулицями міста. Відеофакт

Житель російської Коломни влаштував заплив затопленими вулицями міста, щоб звернути увагу комунальників на проблему.

Відео, опубліковане в соцмережі, зроблено з "борту" байдарки, яка пливе в водах, що скупчилося на проїжджій частині після весняного танення снігу.

У коментарях бояться, що чоловіка можуть заарештувати за протест.

Житель Коломни влаштував човнову переправу через калюжу. Вода щороку розливається в місті під час весняної повені. Адміністрація Коломни нічого з цим не робить. Відео: Вконтакте / "Ура.ру" pic.twitter.com/FNCvYP0Bdl - МБХ Медіа (@MBKhMedia) 13 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Масляну в Росії придумали нове приниження з млинцями. В натовп людей кидали млинці з другого поверху терема.

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