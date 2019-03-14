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"Де вудки і снасті?" У Росії влаштували заплив затопленими вулицями міста. Відеофакт

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Житель російської Коломни влаштував заплив затопленими вулицями міста, щоб звернути увагу комунальників на проблему.

Відео, опубліковане в соцмережі, зроблено з "борту" байдарки, яка пливе в водах, що скупчилося на проїжджій частині після весняного танення снігу.

У коментарях бояться, що чоловіка можуть заарештувати за протест.

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"Де вудки і снасті?" У Росії влаштували заплив затопленими вулицями міста. Відеофакт

"Де вудки і снасті?" У Росії влаштували заплив затопленими вулицями міста. Відеофакт

"Де вудки і снасті?" У Росії влаштували заплив затопленими вулицями міста. Відеофакт

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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