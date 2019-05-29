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Де найбільше не люблять Путіна: названо регіон Росії

2.4тЧитати матеріал російською

Найнижчий електоральний рейтинг президента Росії Володимира Путіна зафіксований у Магаданській області.

Про це свідчать дані закритого опитування, проведеного для адміністрації президента. Дослідження проводилося в російських регіонах із середини березня до початку квітня, передає РБК.

Зокрема, соціологи запропонували респондентам відповісти на запитання: уявіть, що наступної неділі відбудуться вибори президента Росії, за кого з політиків ви б проголосували? Так, у Магаданській області проголосувати за чинного президента готові 36% респондентів, а в середньому по країні — 48%.

Політолог Ростислав Туровський зазначив, що найбільш серйозні проблеми з популярністю у російського лідера та "Єдиної Росії" дійсно на Далекому Сході.

Володимир Путін

Володимир Путін

Сайт президента РФ

"Це далеко не новина, а підтвердження ситуації, яка існує вже багато років і виявлялася під час виборчих кампаній федерального й регіонального рівнів у 2016-2018 роках", — говорить він.

Туровський зі свого боку додав, що низький рейтинг президента в Магаданській області виглядає парадоксально, оскільки там саме йде активна реалізація великих проектів у гірничодобувній галузі.

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"Можливо, жителі цього регіону стали останнім часом гостріше відчувати невідповідність між економічним зростанням і тим, що їхні особисті доходи все одно падають (область є одним із давніх аутсайдерів за цим показником у країні), а ціни ростуть", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни більше не вірять Володимиру Путіну. Його рейтинг впав до історичного мінімуму.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
А вот если бы туда отправляли отбывать наказание членов Единой России, все было бы наоборот.
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Лопатина Юля
Лопатина Юля
Моя 6лaгoдарность вcем тем, ктo пoкaзал мнe сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁goyx18 Прocтo прoйдя опроc полyчилa пoчти полугодовую зарплaту)) Пoльзyйтеcь, пoка eще есть возможноcть=)
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