Де найбільше не люблять Путіна: названо регіон Росії

Найнижчий електоральний рейтинг президента Росії Володимира Путіна зафіксований у Магаданській області.

Про це свідчать дані закритого опитування, проведеного для адміністрації президента. Дослідження проводилося в російських регіонах із середини березня до початку квітня, передає РБК.

Зокрема, соціологи запропонували респондентам відповісти на запитання: уявіть, що наступної неділі відбудуться вибори президента Росії, за кого з політиків ви б проголосували? Так, у Магаданській області проголосувати за чинного президента готові 36% респондентів, а в середньому по країні — 48%.

Політолог Ростислав Туровський зазначив, що найбільш серйозні проблеми з популярністю у російського лідера та "Єдиної Росії" дійсно на Далекому Сході.

Володимир Путін Сайт президента РФ

"Це далеко не новина, а підтвердження ситуації, яка існує вже багато років і виявлялася під час виборчих кампаній федерального й регіонального рівнів у 2016-2018 роках", — говорить він.

Туровський зі свого боку додав, що низький рейтинг президента в Магаданській області виглядає парадоксально, оскільки там саме йде активна реалізація великих проектів у гірничодобувній галузі.

"Можливо, жителі цього регіону стали останнім часом гостріше відчувати невідповідність між економічним зростанням і тим, що їхні особисті доходи все одно падають (область є одним із давніх аутсайдерів за цим показником у країні), а ціни ростуть", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни більше не вірять Володимиру Путіну. Його рейтинг впав до історичного мінімуму.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.