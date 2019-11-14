К большему сожалению, нынешняя российская статистика находится в процессе быстрой и ускоренной деградации до такой степени, что не только внешние потребители, но и профессиональные экономисты теряют возможность анализировать ее и не могут понять, что там происходит.

Главное нам известно – продолжается стагнация, она идет уже 11 лет, начиная с 2008 года, ежегодный рост составляет 0,4%. Даже во время советского застоя ВВП вырос на 17% за 8 лет. Это примерно чуть больше 2% ежегодно. Сейчас за 11 лет он вырос на 5%. Нынешняя путинская стагнация гораздо более тяжелая и гораздо более стагнирующая, чем то, что было во время Брежнева и называлось застоем.

Что касается роли холодильника и телевизора, то тут нет линейной зависимости между личным благосостоянием людей и экономическим состоянием с теми идеями, которые занимают их головы, а потом начинают действовать.

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Есть масса примеров в обе стороны. Бывали случаи, когда ухудшение экономического положения приводит к увеличению гражданской активности, политической и к смене власти. В феврале 1917-го в Петроград в течении трех дней не подвозили белый хлеб. И хоть все остальные продукты были, там начались демонстрации, что привело к революции, свержению монархии и всем последующим событиям.

20 лет спустя в том же городе, и в Москве, и по всей территории Союза, не было не только белого хлеба, но и много чего другого, но никакой революции не было. От части потому что существовал террористический режим, да и идеология была другой.

Поэтому надо быть очень осторожным, проводя прямые зависимости между происшедшим в экономике и их связью с политическими изменениями.

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