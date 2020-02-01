Вчера одно из российских агентств помойных новостей, с названием типа "Лаша тумбай" или "тудери тумба", сообщило о смерти громкого персонажа Цемаха, проходящего в качестве одного из обвиняемых по делу гибели малазийского авиалайнера, сбитого россиянами в небе Донбасса. Как оно там обстоит дело по правде – трудно сказать, поскольку это агентство вылило уже столько помоев, что из них может получиться если не океан, то уж море – точно.

В общем, диапазон "информации" оказался предельно широким: от "его убили" от некоторых средств пропаганды до "с ним все в порядке и он дома", якобы – от его дочки. Как оно там на самом деле – трудно сказать, но тут важно совершенно другое. Цемах стал олицетворением бездумности и бестолковости, которые были проявлены к террористам, которые в этом качестве нужны не только для нашего "правосудия", но и для международных судебных органов.

Что характерно, сами россияне вовсе не церемонятся с теми, кого назвали террористами. Они спокойно расстреливают многоэтажку из тяжелого вооружения, если решили, что в какой-то квартире находится террорист. Кадры этих расстрелов стали настолько банальными, что не вызывают никакого интереса.

Как мы знаем, Штаты тоже не сильно церемонятся с террористами. Им прилетает в Ираке, Сирии или вот этой ночью – на синайском полуострове. То есть, практика уже сложилась. Террорист должен либо наглухо закрываться в тюрьме, либо уничтожаться. В странах, где смертная казнь отсутствует, этим и ограничиваются действия властей, а там, где она есть – их казнят без особых разговоров.

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У нас же сделали так, как делать не просто позорно, но и крайне вредно, что нам еще не раз аукнется. По преступной халатности либо по природной бестолковости наши деятели поступили против устоявшейся практики отношения к террористам. Ниже мы приводим большую цитату из "Рейтерс" и оставляем ее без комментариев.

"В субботу египетский суд приговорил Хишама аль-Ашмави, бывшего офицера спецназа, ставшего боевиком-исламистом, и 36 его подельников к смертной казни после того, как они были осуждены за терроризм.

Ашмави был захвачен в восточном ливийском городе Дерна в конце 2018 года и передан властями, лояльными командиру Халифе Хафтару, в Египет в мае прошлого года.

Он был осужден по нескольким пунктам обвинения, в том числе в подготовке нападения в 2014 году, в результате которого было убито 22 военных охранника вблизи границы с Ливией, и причастности к попытке убить бывшего министра внутренних дел в 2013 году.

Ашмави возглавлял базирующийся на Синае террористическую организацию Ансар Бейт аль-Макдис, наиболее активную воинствующую группировку Египта, до того, как в 2014 году он заявил о своей приверженности Исламскому государству.

Суд постановил, что остальные 36 обвиняемых, судимых вместе с ним, также были осуждены по обвинениям в терроризме. Их дела были переданы Великому Муфтию, высшему должностному лицу исламского права в Египте. Согласно египетскому законодательству, любой смертный приговор должен быть передан ему для вынесения заключения до того, как будут казнены.

Суд назначил новое заседание на 2 марта, чтобы подтвердить приговоры после получения необязательного заключения муфтия.

В ноябре военный суд уже приговорил Ашмави к смертной казни по другому делу о терроризме. Гражданские и военные суды Египта также заочно приговорили Ашмави к смертной казни до его выдачи".

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