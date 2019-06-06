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"Давай утопись!" У Росії школярки змусили подругу пити бруд із калюжі. Відео знущань

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У російському Бійську (Алтайський край) 15-річну дівчину змусили пити воду з калюжі.

Дві однолітки свою жертву поставили на коліна, а потім погрозами змусили пити брудну воду. Все, що відбувається школярки знімали на відео, яке пізніше опублікували в соцмережі.

На відео школярка в спортивному костюмі стоїть на колінах перед калюжею і плаче, тоді як мучительки за кадром наказують їй.

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Дівчину змусили пити з калюжі

Дівчину змусили пити з калюжі

"А що, все? Концерт закінчено? Давай ще, випльовуй. Можу допомогти, показувати не буду. Обличчям туди втопися, поки я сама тебе туди не позапечатувала", - говорить вона з дівчат.

Причиною нападу стало те, що дівчина нібито розпускала чутки і скаржилася вчителям, а також відбила залицяльника в однієї зі школярок.

Зараз в обставинах нападу розбираються слідчі, проводиться дослідча перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві група школярів влаштувала свавілля. Вони б'ють дітей, вимогають у них цінності.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
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Новини Росіїдіти
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