Даремно замахнулися: в Китаї принизили Росію через винищувача Су-57, що розбився

Винищувач Су-57, який Росія і деякі країни світу відносять до п'ятого покоління, в публікації на китайському порталі Sohu оголосили винищувачем покоління 4+++.

У замітці на сайті відзначили, що катастрофа літака в Хабаровському краї, яке відбулося в грудні, загальмує плани розвитку Су-57. Про це повідомляє Lenta.ru.

Винищувач Су-57 РІА Новини

Крім того, в публікації іронічно зазначили, що за успішне катапультування пілота з кабіни винищувача Росія повинна подякувати Індію, що має багатий досвід у подібних інцидентах. Також згадується, що деякий час Делі співпрацював з Москвою в програмі Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), яка передбачає створення на основі Су-57 першого індійського винищувача п'ятого покоління.

"Цей рік дійсно поганий для Росії. По-перше, авіаносець загорівся, і підводний човен затонув. Тепер розбився навіть дорогоцінний випробувальний зразок. Можна тільки сказати, що росіянам потрібно працювати старанніше, щоб їх не залишили позаду інші країни світу", - йдеться на сайті.

Причини невдач з Су-57 в Піднебесній бачать в недостатньому фінансуванні та використанні неякісних комплектуючих.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії літак Sukhoi Superjet 100 компанії "Аерофлот" не зміг вилетіти з Челябінська до Москви через проблеми з двигуном. ПП з горе-лайнером, на борту якого перебувало 79 пасажирів, сталося вранці 20 грудня.

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