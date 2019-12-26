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26 грудня • оновлено в 04:53
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Даремно замахнулися: в Китаї принизили Росію через винищувача Су-57, що розбився

1.3т
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Винищувач Су-57, який Росія і деякі країни світу відносять до п'ятого покоління, в публікації на китайському порталі Sohu оголосили винищувачем покоління 4+++.

У замітці на сайті відзначили, що катастрофа літака в Хабаровському краї, яке відбулося в грудні, загальмує плани розвитку Су-57. Про це повідомляє Lenta.ru.

Винищувач Су-57

Винищувач Су-57

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Крім того, в публікації іронічно зазначили, що за успішне катапультування пілота з кабіни винищувача Росія повинна подякувати Індію, що має багатий досвід у подібних інцидентах. Також згадується, що деякий час Делі співпрацював з Москвою в програмі Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), яка передбачає створення на основі Су-57 першого індійського винищувача п'ятого покоління.

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Не зміг злетіти: у Росії трапилася нова НП з горе-літаком

"Цей рік дійсно поганий для Росії. По-перше, авіаносець загорівся, і підводний човен затонув. Тепер розбився навіть дорогоцінний випробувальний зразок. Можна тільки сказати, що росіянам потрібно працювати старанніше, щоб їх не залишили позаду інші країни світу", - йдеться на сайті.

Причини невдач з Су-57 в Піднебесній бачать в недостатньому фінансуванні та використанні неякісних комплектуючих.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії літак Sukhoi Superjet 100 компанії "Аерофлот" не зміг вилетіти з Челябінська до Москви через проблеми з двигуном. ПП з горе-лайнером, на борту якого перебувало 79 пасажирів, сталося вранці 20 грудня.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тег
літак
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
В следующей статье Кетай нам расскажет об успехах Украины в строительстве истребителей пятого поколения. Пока вроде ни одного неудачного полета не было.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
"Китае унизили Россию", Скорее, ослушавшись, Украина унизила США, продав авиазавод китайцами.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вислоухие обозмены, как всегда, надергали фраз из китайской публикации, которая составлена на основе слухов и домыслов и показывает что автор, мягко говоря "не в теме". (Китайский рагуль наверное)))
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