"Дах зірвало!" Хлопець по-звірячому вбитої стюардеси в Москві зробив страшне зізнання на відео

МВС Росії опублікувало відео допиту підозрюваного в убивстві стюардеси Альбіни Мухаметзянова в Москві.

Затриманим виявився її коханий Микита. Він зізнався у скоєнні злочину, а також повідомив, що мотивом для цього стали ревнощі, а вбивству передувала сварка.

"Я почав їй казати: "Що це таке? Чому під час наших відносин у тебе щось ще було? "Ну і як-то лайка, лайка і ... А далі вона почала голосніше, голосніше, голосніше говорити. У мене просто дах зірвало", - розповів він.

Микита Денін скріншот

Альбіна Мухамедзянова

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на популярному курорті в Афінах було знайдено тіло 30-річної російської туристки. Дівчина померла при загадкових обставинах.

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