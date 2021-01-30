У Росії анонсували завершення доклінічних випробувань вакцини-йогурту від COVID-19

Дослідники із Санкт-Петербурга (РФ) розробляють вакцину від COVID-19 у вигляді кисломолочного продукту. Доклінічні випробування препарату планують завершити в 2021 році.

Про це 29 січня заявив директор Інституту експериментальної медицини (ІЕМ) Олександр Дмитрієв, передають "Известия". Поки що експериментальна вакцина знаходиться на стадії досліджень.

Дмитрієв сказав, що закладена в створення препарату технологія гранично проста.

"Це кисломолочний продукт, штам пробіотика, з яким ми працюємо років 20 або навіть більше, маємо налагоджені технології, які дозволяють клонувати фрагменти генів патогенних мікроорганізмів і отримувати корисний штам, який у народі називають кефіром або йогуртом, закваскою", – заявив директор ІЕМ.

Вказується, що за допомогою методу генної інженерії фахівці вбудували у ворсинки на поверхні мікробів-пробіотиків S-білок (ключову молекулу, завдяки якій коронавірус проникає в клітини). Стверджується, що таким чином можна вивести бактерію з імуногенним білком вірусу на поверхні.

Дмитрієв підкреслив, що для клінічних випробувань вченим буде потрібне додаткове фінансування.

Як відомо, над препаратом працюють на базі "Центру персоналізованої медицини" в Санкт-Петербурзі.

Як писав OBOZREVATEL: