Президент Росії Володимир Путін у середу, 1 квітня, у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 підписав закон, що дозволяє уряду вводити режим НС і підвищеної готовності.

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Документ був опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Згідно з пояснювальною запискою, російський уряд може вводити режим НС як на всій території країни, так і на її частині.

Закон підготовлений "для врегулювання відносин, що виникають у зв'язку з необхідністю екстреного реагування на виклики, пов'язані з поширенням нової коронавірусної інфекції".

Він наділяє уряд правом у разі загрози виникнення або при виникненні окремих надзвичайних ситуацій здійснювати повноваження координаційного органу єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Крім того, пропонується доповнити перелік причин виникнення надзвичайної ситуації поширенням захворювання, що становить небезпеку для оточуючих.

Також Путін підписав закон про позбавлення волі на строк до 5 років за фейки з тяжкими наслідками.

Додамо: віце-прем'єрка РФ Тетяна Голікова заявила, що випробування вакцини від COVID-19 на людях заплановані на 29 червня, доклінічні дослідження пройдуть до 22 червня. Тест-система на імунітет може бути зареєстрована в термін до 10-15 квітня.

Всього в Росії досліджуються вісім препаратів для лікування коронавірусу.

Голікова додала, що за добу кількість хворих на коронавірус у Росії зросла на 18,8%. Поки преважають привезені випадки.

Найбільший рівень захворюваності в Москві, Комі, Бурятії, Петербурзі та Підмосков'ї. У 10 регіонах Росії підтверджених випадків поки немає.

Зазначимо, Володимир Путін напередодні повідомив, що на карантині в РФ знаходиться 3 317 175 осіб, ще 292 740 – на самоізоляції. За останні три тижні в країну в'їхало близько 825 000 людей, повернення ще 20 000 очікується.

За даними на 1 квітня, в РФ підтверджено 2777 випадків COVID-19. Померли 24 особи.

Як писав OBOZREVATEL, побудований окупантами Кримський міст, що з'єднує анексований український півострів із територією Росії, повністю перекриють у зв'язку з пандемією.

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