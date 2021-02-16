Топпропагандиста Соловйова заблокували в новій соцмережі через мільйони скарг

Російського пропагандиста Володимира Соловйова заблокували в соціальній мережі Clubhouse через скарги користувачів.

За допомогою цієї програми ведучий росТБ хотів провести прямий ефір, але кімната, яку він створив (пропагандист назвав її "Чому не злетіла квір революція в Росії?") була забанена ще до початку мовлення, пише "Медуза".

Адміністратори соцмережі зі свого боку заявили, що обмеження ініціювали самі користувачі, а співробітники Clubhouse тут ні до чого.

Пропагандиста заблокували з формулюванням "за потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу".

Сам Соловйов на сторінці в Twitter відреагував на інцидент, написавши, що його нібито "злякалися". Пропагандист назвав ситуацію смішною і заявив, що вона нібито показує "цінність свободи слова" на цьому майданчику.

У Clubhouse вказали, що на аккаунт Соловйова подали мільйони скарг.

"Це був організований рейд двох кімнат – "Кланів-біоніклів" і "Лего-чоловічків", які об'єдналися для знищення спільного ворога", – пояснили в соцмережі.

Нагадаємо, Clubhouse запустили в 2020 році розробники програмного забезпечення Alpha Exploration Co. У цій соцмережі можна спілкуватися в онлайн-кімнатах за допомогою голосових повідомлень.

Щоб зареєструватися на платформі, охочі повинні отримати запрошення від уже існуючого користувача або дочекатися своєї черги. Сервіс доступний тільки для операційної мережі iOS.

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