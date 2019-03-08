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Чути вибухи: в елітному районі Москви спалахнула потужна пожежа. Перше відео

15.1тЧитати матеріал російською

У Москві в п'ятницю, 8 березня, сталася сильна пожежа в Срібному бору — пам'ятнику природи регіонального значення, природній території міста з особливою охороною.

Як повідомляє "РИА Новости", посилаючись на прес-службу МНС РФ, займання сталося в одноповерховому дерев'яному будинку, незабаром вогонь поширився по всій його площі.

Джерело у відомстві уточнило, що розмір будинку в плані становить шість на вісім. Очевидці повідомляли, що біля місця НП були чутні вибухи.

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На офіційному Twitter-каналі МНС Росії поінформували, що о 20:51 вогонь в одноповерховій будівлі, розташованій на третій лінії Срібного бору на північному заході міста, повністю погашено.

Чути вибухи: в елітному районі Москви спалахнула потужна пожежа. Перше відео

Скрін відео

За непідтвердженими даними, займання почалося в приватному житловому заміському будинку "дуже непростих і забезпечених" людей.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в окупованому Сімферополі (Крим) сталася велика пожежа на заводі пластмас, площа склала 1200 квадратних метрів.

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Місце
РосіяМосква
Теги
пожежавидеоНовини Росії
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Весело завершается пятница :)
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Гори, гори, пылай-пылай, вонючая МацКВАка-срака!
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