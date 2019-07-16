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У Росії потужний вітер здув групу підлітків з мосту: вражаючі фото і відео

2.9т Читати матеріал російською

У Троїцьку Челябінської області (Росія) сильний вітер здув групу підлітків з підвісного мосту в річку: дівчинка мало не потонула.

Як розповіла Лайфу одна із постраждалих, компанія пішла купатися на пляж, а потім дівчинка захотіла "пострибати з мосту". Раптом він почав сильно хитатися, а рибалка, який був на ньому, впустив спінінг (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дивлюся, мої (Друзі. – Ред.) пішли в бік спуску, я намагалася йти за ними, моя подруга полетіла... Один хлопчик розбив ніс, а подруга мало не захлинулася", — зазначила дівчина.

садна підлітків

садна підлітків

Лайф

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За її словами, у рибалки руки були в крові – він обдер шкіру на кисті. Також чоловік втратив спінінг, а підлітки розійшлися по домівках із синцями та забоями, без взуття. Постраждала дівчинка також поскаржилася, що після падіння її телефон намок і більше не вмикається.

Садна підлітків

Садна підлітків

Лайф

Як повідомляв OBOZREVATEL, в озері Світязь на Шацьких озерах (Волинська область) в середу, 3 липня, потонули двоє хлопчиків.

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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а рыбалка, который был на нем, уронил спиннинг......свинойопы,хорош там бурячиху жрать.
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