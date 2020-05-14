Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, что ожидает нашу соседку Россию после ухода Путина — как бы "вечным правителям" не хотелось вечно сидеть в своих креслах, природа мудрее человека — и обнуляет вечных правителей согласно своему графику. Как правило, после периода застоя, продиктованного "вечным правлением" одного человека (во время которого страна топталась на месте) происходит достаточно быстрый рывок вперёд — все сферы экономики и бизнеса словно получают второе дыхание; так было в Португалии после диктатора Салазара, и так было даже в СССР после 18-летнего правления Брежнева.
То что бывает после диктатуры — как правило очень интересно и зачастую непредсказуемо. Если диктатор захватил власть в небольшой европейской стране — то после его падения страна чаще всего возвращается к своему обычному развитию, которое диктатор прервал на несколько десятилетий — снова появляются политические партии, общественные движения и настоящие профсоюзы. Ну а если с помощью диктатуры и подавления диктатор правил крупной империей, основанной на военных захватах — то после падения диктатуры империя может развалиться — так было и с древним Римом, и с СССР.
Абсолютно невозможно предвидеть — что ожидает Россию после ухода Путина. Пропагандистские СМИ рассказывают о какой-то там "стабильности", но на самом деле путинизм сделал Россию максимально нестабильной страной — после Крымнаша она не имеет международно признанных границ, ведёт несколько войн, разругалась со всем цивилизованным миром, а власти страны ощущают собственную нелегитимность, шаткость трона и крайне невротически реагируют на любую критику. Но всегда хочется верить в хорошее — и в сегодняшнем посте я расскажу вам о том, что будет в России после Путина (по хорошему сценарию), пишет Максим Мирович в Facebook.
Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что ожидает Россию в будущем.
1. Нормализация отношений с развитым миром.
Не секрет, что при Путине Россия вступила в открытый конфликт и конфронтацию с развитыми странами. Произошло это потому, что правящая Россией верхушка хочет вечно оставаться у власти и вечно сидеть на потоках средств, полученных от продажи природных ресурсов (которые по Конституции принадлежат всем россиянам). Для сохранения этого крайне несправедливого статус-кво была выдумана идеология "особого пути", в которой гражданам предлагается отказаться от своей доли природных богатств и возможности определять будущее страны в обмен на мифы из телевизора.
Для того, чтобы люди не начали задумываться о том, почему они живут так бедно и не стали напрямую сравнивать свою жизнь с жизнью в развитых странах, захваченные властью телеканалы льют нескончаемые потоки грязи в сторону Запада — выдумывая всякие страшные истории про США и Евросоюз. Делается это с одной простой целью — чтобы никто не начал напрямую сравнивать условия жизни, качество услуг, качество городской инфраструктуры и уровень доходов в России с развитыми странами — в ответ на любую попытку подобных сравнений тут же раздаются угрожающие крики о том, что Запад давно загнивает и уже вот-вот загниёт окончательно.
Разумеется, после ухода Путина и падения путинизма как системы всё это уйдёт в далёкое прошлое. Верховные пропагандисты будут осуждены всем обществом, и страна начнёт постепенно налаживать отношения с развитым миром.
2. Нормализация отношений с Украиной.
Во время правления Путина родилась и окрепла идеология так называемого "русского мира" — которая является калькой с "немецкого мира" (Deutscher Lebensraum) Гитлера, использует национальный вопрос во внешней политике и предполагает расширение империи на Запад военным путём под предлогом "защиты всех русскоязычных". Надеясь на быстрый захват Украины, путинизм под сказки о "братском союзе" по-братски выждал наиболее подходящий момент и атаковал эту страну в период безвластия в 2014 году — надеясь, что украинцы ненавидят собственную власть так же, как россияне свою, и легко позволят дойти путинским танкам до Киева за 1-2 недели.
Расчёты оказались неверными — украинцы поднялись на защиту собственной страны, и путинским военным преступникам, берсеркам и постмодернистам удалось лишь создать два уродливых карликовых анклава на востоке Украины — которые, словно белые карлики давно погасших звёзд, вобрали в себя в концентрированном виде всё худшее из путинской России.
Я полагаю, что после ухода Путина начнётся медленное восстановление нормальных отношений с Украиной — государственные телеканалы (которые к тому моменту уже, возможно, будут негосударственными) расскажут правду о том, как и зачем готовилось вторжение в Украину, о планах "Новороссии" до Чёрного моря, о бомбардировках города Мариуполя "градами" и многом другом — что станет настоящим шоком для многих россиян, большинство из которых до сих пор отказываются верить в реальность происходящего. После выплаты репараций и осуждения захватнических планов отношения с Украиной начнут постепенно приходить в норму.
3. Справедливое распределение доходов.
После ухода Путина россияне вдруг узнают множество странных и непривычных для себя вещей, о которых им раньше не рассказывали по телевизору. Вдруг выяснится, что доля государственных активов в стране с 30% в девяностые годы каким-то образом за время правления Путина увеличилась до почти 80% — государство в лице правящих "элит" прибрало к рукам всё, включая добычу ресурсов, а простым людям предлагают довольствоваться зарплатой в 17 тысяч рублей и сказками о Величии и победе в войне 80-летней давности из телевизора.
Внезапно выяснится, что Россия — весьма богатая страна с множеством полезных ископаемых, деньги от продажи которых на протяжении десятилетий оседали отнюдь не в государственном бюджете, а в частных карманах. Я думаю что после Путина кардинально изменится система распределения и контроля над ресурсными доходами — во-первых, намного большая их часть будет оставаться в местных бюджетах регионов. Во вторых — целиком и полностью изменится система контроля над заработанными средствами — к примеру, все сделки будут фиксироваться на каком-то общедоступном сайте с системой учёта и контроля на блокчейне (включая всю сопутствующую документацию), и точно таким же открытым и подконтрольным будет всё расходование средств.
Вероятно, это и будет полным и окончательным крахом путинизма — даже те россияне, кого видеокадры с бомбардировками Мариуполя не убедят в том, что путинизм это плохо — вдруг увидят, на какие гигантские и астрономические суммы их обманывала предыдущая власть, занимаясь подковёрным дележом денег и постройкой огромных тайных дворцов.
4. Настоящее осуждение совка и сталинизма.
Путинизм на долгие заморозил естественное развитие России, которое невозможно без полного, окончательного и бесповоротного осуждения совка и сталинизма как агрессивных и человеконенавистнеческих идеологий, занимающися уничтожением людей под предлогом отношения к "неподходящему классу", устраивающих концлагеря для собственного народа и вынашивающих планы по захвату всего мира.
Такое осуждение уже почти наступило в девяностые годы, но естественный процесс был прерван приходом путинизма — при котором в начале были остановлены все процессы десоветизации, а затем было начато осторожное обеление Сталина — это делалось для того, чтобы показать псевдо-"успехи" СССР того периода и объяснить людям необходимость пребывания несменяемого лидера с абсолютной властью (Путина) у руля страны. Память жертв начала подменяться памятью палачей — но подобная система лжи и конфронтации с совестью не может существовать вечно, и после окончания путинизма всё закончится.
Хочется верить, что в новой, пост-путинской России сталинизм и совок будет осуждён так же, и как и другие тоталитарные режимы XX века — что кстати уже давно сделано в Украине.
5. Расселение сталинских северных городов.
В сталинские годы в северо-восточных регионах России стало появляться множество поселений — многие возникали на месте бывших царских городов, другие основывались полностью с нуля. В этих городах и посёлках работали заключённые ГУЛАГа — настоящие рабы XX века, которых на крайне тяжёлые работы вербовала преступная сталинская организация "Дальстрой", ликвидированная с началом десталинизации в 1956 году.
Помимо разработки полезных ископаемых, необходимых для сталинских планов покорения Европы, дальние поселения имели ещё одну важную цель — уничтожение советских политических заключённых путём тяжелейших ненормированных работ в крайне тяжёлых природных условиях в районе Воркуты, Аркагалы, Магадана и многих других подобных местах. Как писал в своих книгах Варлам Шаламов — "на Колыме не было газовых печей, трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте". В период 1953-56 годов ГУЛАГ начали постепенно ликвидировать, но множество этих лагерных посёлков и городов осталось на карте, где с тех пор продолжали жить "вольнонаёмные" — обычные рабочие, которым начали платить зарплату и которые могли передвигаться относительно свободно.
До сих пор в северо-восточных регионах России существует множество умирающих северных моногородов, в которых продолжают жить люди — они просто не имеют возможности никуда уехать оттуда. В новой, пост-путинской России (где главным будет человек, а не идеология) обязательно появится государственная программа по расселению умирающих северных городов в места с более подходящим климатом — а добыча полезных ископаемых в северных условиях будет вестись вахтовым методом — рабочие будут ездить туда в рабочие экспедиции на несколько месяцев в год, получая высокую зарплату за свою работу.
6. Многопартийность и честные выборы.
И наконец — в новой, пост-путинской России появятся, наконец, честные выборы и реальная многопартийность. В СССР существовала только одна партия — КПСС, а само слово "партия" звучало абсурдно — ведь "партия" переводится как "часть" (имеется в виду "часть парламента"), в СССР же по сути это была политическая банда, которая захватила и монополизировала власть, а в советских избирательных бюллетенях на местных выборах часто был всего один кандидат — по сути советские "выборы" были лишь формальным ритуалом по посадке во властное кресло советских назначенцев.
Нечто подобное существует и в современной России — партия "Единая Россия" по сути является калькой советской Компартии, а её правящая верхушка (где все сплошь бывшие коммунисты и комсомольцы) — больше всего напоминает ЦК КПСС. В новой, пост-путинской России появятся множество реальных партий — по сути, это будет возврат к настоящей многопартийной системе и к настоящему парламенту, который зарождался в 1917 году, и развите которого большевики прервали на целую сотню лет.
Такие дела. Вот такой хороший сценарий для потс-путинской России будущего у меня получился. Впрочем, не исключены и иные, менее радужные сценарии — потому что будущее вещь непредсказуемая, и кто его знает, как оно там будет на самом деле)
А в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу+ваши прогнозы на тему поста, интересно почитать.
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