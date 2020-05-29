В Ростовской области рядом с границей с Украиной есть город Гуково. Оттуда в июле 2014 года без объявления войны российская армия производила массированные обстрелы территории независимой Украины. Удары были нанесены с использованием нескольких видов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 122 мм или 9K51M "Торнадо-Г". Посмотрите видео.

А вот врачи из города Гуково жалуются на то, что им не заплатили "президентские" за коронавирус.

С 2:20 один из участников упоминает, что перед этим им не заплатили за Украину. А с 6:30 он, и ещё один участник протеста уточняют, что они с 2014 года не получили "боевые" за участие в войне.

Я полностью разделяю возмущение врачей, которые не получили обещанных денег за борьбу с пандемией.

Я только не понимаю, почему они всё прекрасно знали об участии российских войск в войне с Украиной и всё время молчали? Почему их возмущает то, что им не заплатили за опасную работу – "вывозили раненых под огнем" и при этом массовое убийство украинцев их никак не возмущает?

Что сделали с их совестью?

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