О 75-й годовщине окончания ВМВ в Европе, "историке" Путине, дне памяти Витольда Пилецкого

7 мая 2020 г.

Депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс и Раса Юкневичене говорили о 75-й годовщине краха нацистской Германии и ситуации в Российской Федерации с российским экономистом, бывшим советником по экономическим вопросам Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне, президентом Института экономического анализа в Москве Андреем Илларионовым.

Илларионов является защитником демократических ценностей в России. В 2005 г., будучи экономическим советником президента, Илларионов заявил, что больше не может работать в кабинете Путина, потому что российские власти превратили страну в несвободную. С тех пор он стал одним из самых настойчивых защитников демократии и прав человека и критиком путинского режима.

Сам Путин стал "историком" и занялся фальсификацией истории второй мировой войны, в частности, пакта Молотова-Риббентропа, что способствовало принятию резолюции Европейского парламента, осуждающей оба режима – как советский, так и нацистский.

"Вопросы истории близки всем нам, они являются частью нашей культуры, самосознания, идентичности. Это важная часть в процессе осознания нас самих, наше сознание формируется на фундаменте истории своей страны, истории своих родителей, наших близких. Это неотъемлемая часть нашего понимания окружающего мира. Адекватное осознание того, что произошло с нашими народами и нашими обществами, формирует наши этические оценки того, что произошло в прошлом, и того, что происходит сейчас. Многие наши оценки формировались во времена Советского Союза, проводившего политику имперского насилия против своих соседей в Европе. Эти болезненные воспоминания дают основания для оценки режима, существовавшего в Советском Союзе до 1991 года, частично восстановленного в последние годы. Таким образом, история становится не только данью памяти прошлого и важным элементом нашего самосознания, она стала частью нашей нынешней реальности. Президент России полюбил историю. Но его специфический интерес к истории регулярно оборачивается агрессиями. Его интерес к истории Южного Кавказа превратился в нападение Кремля на Грузию и оккупацию 20% грузинской территории. Его интерес к истории Украины и украинско-российских отношений вылился в российско-украинскую войну, начатую Кремлем шесть лет назад и продолжаемую по сей день".

Что означает интерес Путина к истории, и куда он ведет?

"В последнее время Путин неоднократно обращался к событиям начала Второй мировой войны и предложил, мягко говоря, неожиданную интерпретацию событий того времени – кто и как начал эту войну. Это вынуждает нас не только удивляться, но и серьезно обеспокоиться тем, к каким действиям может привести такой "интерес" к истории, очевидно, очень опасный для безопасности стран Балтии, Польши, Беларуси, Украины, самой России. Этот интерес вперые проявился, как минимум, в 2012 году – с публикацией статьи Путина, в которой он использовал нечасто до того использовавшийся термин "историческая Россия". В той статье Путин заявил, что "историческая Россия" – это Российская империя в границах конца 18 века. Ее западная граница тогда проходила по рекам Неман, Западный Буг, Збруч, Южный Буг".

Таким образом, нынешняя территория Прибалтики, вся территория Беларуси и большая часть Украины, по логике Путина, оказываются частями "исторической России".

По словам члена Европарламента Р. Юкневичене, превращение Путина в "историка" – это не просто его хобби, это составная часть кремлевской имперской политики. Некоторые говорят, что история очень важна для русского народа и Путина, поскольку за пределами исторической памяти у них осталось не так много оснований для гордости. Май этого года должен был стать апогеем пропагандистской истерии на тему истории, однако COVID-19 и падение цен на нефть разрушили эти планы.

Илларионов заметил, что пандемия нарушила планы Путина. Кремль планировал провести крупную пропагандистскую кампанию весной этого года, чтобы отметить годовщину победы СССР над нацистской Германии, а также провести голосование за поправки к Конституции, которые позволили бы Путину остаться президентом на неограниченное время. Целью этой кампании было создать впечатление о квази-легитимности территориальных претензий к соседним странам и пробудить демонов агрессии в сознании российского населения с помощью, например, лозунга "можем повторить".

"Шокирующим образом была продемонстрирована особенность сознания Путина, напомнившего накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе о миллионах людей, убитых с советской стороны, и в том же параграфе добавившего: "Можем повторить". Такого рода фразы отражают больную психику, в которой нет дистанции между чудовищной ценой, уплаченной в прошедшей войне, и торопливой готовностью заплатить ее еще раз".

Член Европарламента А. Кубилюс напомнил, что после создания Клуба друзей европейской России ЕП пытается внести свой вклад в создание демократического будущего для России. Название клуба можно уточнить – Клуб друзей свободной демократической европейской России.

А. Илларионов напомнил, что 25 мая этого года в Европе впервые отмечается дата памяти героев Сопротивления тоталитарным режимам, установленная в память Витольда Пилецкого, капитана польской армии, героически сражавшегося против обоих режимов – нацистского и коммунистического.

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