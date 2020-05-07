"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом. Знакові фото
20 років тому президент Росії Володимир Путін вперше вступив на посаду президента країни.
Про цю подію в Twitter нагадав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, який опублікував фото з інавгурації Путіна. Тоді на церемонії був присутній перший глава РФ Борис Єльцин.
Користувачі в коментарях хвалили главу Кремля за "розвиток Росії" та "мудре правління". Однак більшість коментарів були з критикою влади Путіна. День першої інавгурації був названий "чорним днем історії Росії".
"За 20 років озеро перетворилося на болото", "Ганебні підсумки цих 20 років ми зараз і спостерігаємо", "Втрачений час країни та людей. Золотий час зграї", "Тепер 89% всіх грошових активів належить 1% населення", "Путіноміка в прориві", "20 років тому був дан старт розграбуванню Росії і народу", "Півжиття з цієї гнидою живемо", "20 років тому Росія семимильними кроками рушила до Середньовіччя та кріпацтва", – обурювалися в мережі.
Також були опубліковані знакові карикатури Сергія Йолкіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму – 59% підтримки.