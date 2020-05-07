"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом. Знакові фото

Тимур Григоренко Новини Росії 10:52, 7.05.2020 Оновлено: 10:55, 7.05.2020

20 років тому президент Росії Володимир Путін вперше вступив на посаду президента країни.

Про цю подію в Twitter нагадав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, який опублікував фото з інавгурації Путіна. Тоді на церемонії був присутній перший глава РФ Борис Єльцин.

Користувачі в коментарях хвалили главу Кремля за "розвиток Росії" та "мудре правління". Однак більшість коментарів були з критикою влади Путіна. День першої інавгурації був названий "чорним днем історії Росії".

Путін на інавгурації 2000 року
Путін на інавгурації 2000 року

"За 20 років озеро перетворилося на болото", "Ганебні підсумки цих 20 років ми зараз і спостерігаємо", "Втрачений час країни та людей. Золотий час зграї", "Тепер 89% всіх грошових активів належить 1% населення", "Путіноміка в прориві", "20 років тому був дан старт розграбуванню Росії і народу", "Півжиття з цієї гнидою живемо", "20 років тому Росія семимильними кроками рушила до Середньовіччя та кріпацтва", – обурювалися в мережі.

Володимир Путін у 2000 році
Володимир Путін у 2000 році
Володимир Путін у 2000 році

Також були опубліковані знакові карикатури Сергія Йолкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму – 59% підтримки.

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