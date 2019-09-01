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"Чорна мітка": російський соціолог пояснив гучне вбивство ворога Путіна в Берліні

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Вбивством російської ФСБ чеченського активіста і колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні 23 серпня, президент Володимир Путін шле чорну мітку німецькому керівництву.

Про це в своїй статті для Мnews написав російський соціолог Ігор Ейдман. За його словами, таким чином він демонструє, що "може вбити кого завгодно, де завгодно, що життя і смерть людей в Німеччині в його владі".

"Путіну, мабуть, сильно набридли нотації не надто суворих, але досить приставучих західних менторів, які постійно намагаються його" виховувати ". Черговим нахабним злочином у них вдома, російський диктатор демонструє, що плювати хотів на їх моралі. Він каже Заходу, мовляв, ми змусимо вас прийняти нас такими, якими ми є, з нашими кілерами, бандитами, краденими мільярдами, анексіями і терором", – припустив Ейдман.

Аслан Масхадов і Зелімхан Хангошвілі

Аслан Масхадов і Зелімхан Хангошвілі

ВВС

За його словами, Путін поводиться із західним світом, як хуліган із пристойної школи, батькам якого належить газова компанія, які її утримують. Вони постійно ведуть з ним виховні бесіди і як тільки хочуть поставити йому позитивну оцінку за поведінку, той вчиняє нову капость.

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"Так само приблизно поводяться по відношенню один до одного Путін і лідери західних країн. Як тільки Захід наближається до відновлення партнерства з російською владою, вони здійснюють новий злочин. Поки лідери G-7 обговорювали можливість повернення Росії, в центрі Берліна, недалеко від резиденції канцлера, був убитий ворог Кремля, ветеран боротьби за незалежність Чечні Зелімхан Хангошвілі", – нагадав Ейдман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині в центрі Берліна вбили 40-річного етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив в голову, після чого швидко поїхав геть.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Ігор Ейдман Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії вбивство
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Эйдман приде - порядок навиде?) Глотайте, рагули))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Невмерущий Чахлик, тебе, скот, рюзге езигом пасть искривило? Шо ты тут изрыгаешь, животное?
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