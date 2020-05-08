Чому Росія приховала документи про Другу світову і звідки взялося "на Україні": історик пояснив суть

Галина Остаповець Новини Росії 18:30, 8.05.2020

Той факт, що в Росії до цих пір є засекречені документи про Другу світову ще раз доводить, що у радянської влади тих часів було, що приховувати.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський історик Ігор Чубайс. За його словами, Кремль повністю випав з європейського дискурсу.

"Війна закінчилася 2 вересня 1945 роки повної капітуляцією Японії. У нас ця дата відзначалася 70 з гаком років, а ось зараз Путін вирішив, що будемо відзначати не 2 вересня, а 3. Не хоче вписуватися в світову мову та контекст. Те ж саме навіть з виразом "на Україні". Російською говоримо "в Канаді, в Німеччині і навіть в "ДНР", але сказати "в Україні" не можуть", – уточнив він.

Російська пропаганда
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За його словами, це не що інакше, як насильство над російською мовою. Але порушується не тільки вон, а й історичний час і дані.

"Інформація про війну і перемогу досі переховується. У пресі публікують нові дані про засекречену операції, як ніби-то Рейх ще не розбитий. Ось в Німеччині немає жодного таємного документу про війну, на відміну від нас. Це говорить про те, що офіційна картина війни у нас – це міф", – підсумував він.

Повну версію інтерв'ю Ігоря Чубайса на OBOZREVATEL читайте в найближчі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Чубайс пояснив, чому Друга світова війна стала особливим злочином Йосипа Сталіна.

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