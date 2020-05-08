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8 травня • оновлено в 21:50
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Чому Росія приховала документи про Другу світову і звідки взялося "на Україні": історик пояснив суть

13.4т
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Той факт, що в Росії до цих пір є засекречені документи про Другу світову ще раз доводить, що у радянської влади тих часів було, що приховувати.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський історик Ігор Чубайс. За його словами, Кремль повністю випав з європейського дискурсу.

"Війна закінчилася 2 вересня 1945 роки повної капітуляцією Японії. У нас ця дата відзначалася 70 з гаком років, а ось зараз Путін вирішив, що будемо відзначати не 2 вересня, а 3. Не хоче вписуватися в світову мову та контекст. Те ж саме навіть з виразом "на Україні". Російською говоримо "в Канаді, в Німеччині і навіть в "ДНР", але сказати "в Україні" не можуть", – уточнив він.

Російська пропаганда

Російська пропаганда

antikor.com.ua

За його словами, це не що інакше, як насильство над російською мовою. Але порушується не тільки вон, а й історичний час і дані.

"Інформація про війну і перемогу досі переховується. У пресі публікують нові дані про засекречену операції, як ніби-то Рейх ще не розбитий. Ось в Німеччині немає жодного таємного документу про війну, на відміну від нас. Це говорить про те, що офіційна картина війни у нас – це міф", – підсумував він.

Повну версію інтерв'ю Ігоря Чубайса на OBOZREVATEL читайте в найближчі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Чубайс пояснив, чому Друга світова війна стала особливим злочином Йосипа Сталіна.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Друга світова війна російська пропаганда
Особа
Ігор Чубайс
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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Андреев Виталий
Андреев Виталий
Не русский Чубайс, не тебе учить русских как им говорить)))
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2
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дискуссию Ольгинцы уводят умело в сторону. В Украине или на Украине вопрос хоть и важный, но несравнимо более важным есть то обстоятельство, что вся история Второй мировой - остается супер засекреченной в раше. Московская версия в о й н ы насквозь соткана из лжи и обмана. Убери этот лживый миф и от фундамента М о с к о в и и не останется вообще ничего. На одном Гагарине далеко не уедешь. Впрочем, лживой есть почти вся их история
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3
3
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Satin Rik
Satin Rik
Кристина Cтефанова, та ти є Ба нУте створіння. З Г И Н Ь чамора
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0
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Прокапало Ігор, всего хорошего
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1
0
Lebedinec Oleg UA
Lebedinec Oleg UA
Откуда и когда взялись "на Украине" и когда мы были "братьями украинцами" а когда "хохлами" Статистика с google ngram viewer https://site.ua/andy.fedoroff/17749-istoriya-propagandistskoy-voyny-protiv-ukrainy-neskolko-tayn-o-kotoryh-vam-nado-znat/?fbclid=IwAR23ivQIbKiOwvA4i8ZlygkmZMjoG-l1DTGOFQiCV5gctdNM00c1JZN66OY
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3
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Lebedinec Oleg UA, набор бредовых штампов
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