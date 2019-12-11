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11 грудня • оновлено в 13:57
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"Чому Росією не займаються?" Чубайс розгромив Путіна через тиск на Україну

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Російське керівництво втручається у справи інших країн, зокрема України, наполягаючи на її федералізації і захисті російськомовних, при цьому воно абсолютно не займається проблемами своєї країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський історик Ігор Чубайс. Він здивувався наполегливості Москви щодо внутрішньої політики України і одночасному ігноруванню власних федеративних республік.

Російсько-український конфлікт

Російсько-український конфлікт

24 канал

"Українська Конституція – Конституція унітарної держави, російська – це Конституція федерації. Не можу зрозуміти, з якого дива і за яким правом Москва переймається федералізацією суверенної української держави й ігнорує права своїх союзних республік! Ще президента Володимира Путіна дуже турбує – щоб в Україні не зачепили інтереси російськомовних, а нещодавно в Росії мій однокурсник спалив себе за права удмуртської мови, що зникає. В чужому оці і на чужий коровай", – наголосив історик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів довгоочікувану зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. Підсумком її стали рішення щодо розведення сил на Донбасі, обмін полоненими до кінця 2019 року та підготовка до продовження закону про особливий статус ОРДЛО.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі загроза федералізації
Особи
Володимир Путін Ігор Чубайс
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Удмуртский язык в России имеет статус государственного! 2010-2011 уч.г. в 285 общеобразовательных (в том числе и в городах – в 23) и 297 дошкольных (в том числе в городах – в 39) учреждениях республики преподается удмуртский язык. На удмуртском языке выходят газеты – «Удмурт дунне» («Удмуртский мир») и «Зечбур!» («Здравствуй!»); журналы «Инвожо» (ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный и общественно-политический журнал для молодежи), «Кизили» («Звездочка» - литературно-художественный иллюстрированный журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста), «Кенеш» («Совет» - ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал), «Вордскем кыл» («Родное слово» - научно-методический журнал).
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ОБОЗ, увольте человека, который придумывает заголовки, он не профессионален...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
живете вы на наших землях, поэтому мы всегда будем заниматься вашими делами... или декоммунизируйтесь, тогда мы вами интересоваться перестанем...
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