"Чому Росією не займаються?" Чубайс розгромив Путіна через тиск на Україну

Російське керівництво втручається у справи інших країн, зокрема України, наполягаючи на її федералізації і захисті російськомовних, при цьому воно абсолютно не займається проблемами своєї країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський історик Ігор Чубайс. Він здивувався наполегливості Москви щодо внутрішньої політики України і одночасному ігноруванню власних федеративних республік.

Російсько-український конфлікт 24 канал

"Українська Конституція – Конституція унітарної держави, російська – це Конституція федерації. Не можу зрозуміти, з якого дива і за яким правом Москва переймається федералізацією суверенної української держави й ігнорує права своїх союзних республік! Ще президента Володимира Путіна дуже турбує – щоб в Україні не зачепили інтереси російськомовних, а нещодавно в Росії мій однокурсник спалив себе за права удмуртської мови, що зникає. В чужому оці і на чужий коровай", – наголосив історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів довгоочікувану зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. Підсумком її стали рішення щодо розведення сил на Донбасі, обмін полоненими до кінця 2019 року та підготовка до продовження закону про особливий статус ОРДЛО.

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