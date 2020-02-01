Чому Путіну звільнив Суркова: в Росії озвучили справжню причину

Президент Росії Володимир Путін був незадоволений роботою Владислава Суркова по Україні, тому його звільнив.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. На його думку, це невдоволення особливо яскраво проявилося після саміту в Парижі і зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Сурков вже давно не впливав на вироблення російської політики щодо України. Путін був вкрай ним незадоволений, що й проявив під час Паризького саміту, і це невдоволення вкладалося в якийсь новий вектор його політики. Кремль продовжує розглядати Україну як невід'ємну сферу свого впливу і збирається впровадити її при президентові Зеленському", – впевнений Соловей.

Володимир Путін і Владислав Сурков Сьогодні

За його словами, політика по підпорядкуванню України буде більш прямолінійною, ніж ідеї Суркова. Тому на його місце призначили Дмитра Козака, який займався примиренням Придністров'я і Молдови.

"Козак – людина дуже жорстка і прямолінійна. Його досвід дипломатичної діяльності – це підготовка угод з Молдовою щодо Придністров'я. Мінські угоди концептуально були списані з того проекту. Так що спрямованість Козака ніяких сумнівів не залишає. Мета одна – примус України до вигідних для Росії угод", – запевнив Соловей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Леоніда Радзіховського, рамках спецоперації "наступник" по передачі влади в Росії президент країни Володимир Путін піде на поступки по Донбасу.

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