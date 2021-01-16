Чоловіка оштрафували на 40 тисяч за жарт про Путіна в Instagram

У Росії чоловіка оштрафували на 40 тисяч рублів (понад 15 тисяч гривень) за те, що він опублікував в Instagram пост із жартом про президента Володимира Путіна.

На зображенні в соціальній мережі було написано "Робін Пут – забирає гроші у бідних і віддає багатим", пише " МБХ медіа". Зображення користувач Гія Какабадзе опублікував у 2019 році (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловіка оштрафував Первореченский суд Владивостока за статтею про "неповагу до влади". У протоколі йдеться, що активіст висловив неповагу до "органів, що здійснюють державну владу в РФ".

Робін Пут – забирає гроші у бідних і віддає багатим. 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Москві однофамільця президента України Володимира Зеленського заарештували за погрози президенту РФ Володимиру Путіну. Причиною стали його два повідомлення в Twitter.