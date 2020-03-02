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2 березня • оновлено в 15:59
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Чоловік блогерши Діденко знав про небезпеку сухого льоду: спливло показове листування

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Чоловіка скандальної блогерши Катерини Діденко Валентина, який загинув через використання сухого льоду на вечірці, попереджали, що його використання може бути небезпечно.

Переписка Валентина з продавцем сухого льоду з'явилася в Telegram-каналі LifeShot. У листуванні його попередили про небезпеку і відзначили, що приміщення для використання продукту має бути добре провітрюваним, інакше у людей може наступити кисневе голодування.

На це Діденко відповів, що знає і навіть запевнив продавців, що візьме з собою датчик вимірювання рівня СО2.

Чоловік блогерши Діденко знав про небезпеку сухого льоду: спливло показове листування

Також стало відомо, що всього Валентин закупив 60 кілограм сухого льоду, про що свідчить товарний чек.

Крім того, з'явилося аудіо розмови з менеджером компанії, де подружжя замовляло сухий лід. У розмові жінка попередила Діденко, що від льоду можуть бути опіки, тому що постійна температура сухого льоду мінус 77 градусів. Вона додала, що компанія за це відповідальності нести не буде і побажала бути обережніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

Попередньо встановлено, що люди кинули близько 30 кілограмів сухого льоду в басейн, в результаті чого почалася хімічна реакція. У ЗМІ називаються дві причини їх смерті – хімічні опіки і отруєння вуглекислим газом.

Офіційна причина правоохоронними органами поки не названа. Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 109 КК РФ (спричинення смерті по необережності двом і більше особам).

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Особа
Катерина Діденко
Місце
Росія
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