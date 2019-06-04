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"Чоловіча любов!" У Росії виступили проти секс-гри зі Сталіним

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На сервісі Steam опублікували анонс гри Sex with Stalin ("Секс із Сталіним"), яка повинні вийти в продаж 10 жовтня 2019 року.

Відповідно до опису гри, користувачі можуть "помститися" радянському диктатору і показати йому "де раки зимують".

"Вам — юному мандрівнику в часі — випала можливість зустрітися з найбільшим диктатором усіх часів — Сталіним. А що далі? Все в ваших руках! Спілкуйтеся зі Сталіним, розкривайте його найпотаємніші секрети! Діліться порадами і допоможіть вождю прийти до світового панування! Або... покажіть вусатому, що таке справжня чоловіча сила і любов!" – повідомляють розробники гри.

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Гравцям пропонують "спокусити Сталіна і зайнятися з ним гарячою романтикою".

"Набридло терпіти диктатора? Тоді покажіть йому де раки зимують! Вдарте вождя в живіт, підключіть електрику до його сосків! Пострибайте на його чоботях!" – відмічено в описі до гри.

У Росії партія комуністів уже має намір домогтися заборони на поширення цієї гри.

"Однозначно треба заборонити. Це скидається на повне перекручення і підпадає, я думаю, під цілу низку статей Кримінального кодексу. Одна назва вже звучить епатажно-викривлено. Мені здається, таке могло прийти в голову тільки людині з дуже хворою психікою. Як би хто не ставився до Сталіна, це державний діяч, який уособлює велику епоху в нашій країні. Опускатись до такого бруду не дозволено нікому. Треба звернутися в прокуратуру, щоб вона провела аналіз гри, тому що ігри розраховані на молодь. Такого роду гра, найімовірніше, підпадає під пропаганду порнографії, це кримінальна стаття. Це просто знущання з нашої радянської історії і з великого лідера", – розповів радіостанції "Говорить Москва" голова ЦК партії "Комуністи Росії" Максим Сурайкін.

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Російський комуніст зазначив, що розробники гри, на його думку, "люди з психічними відхиленнями".

"Просто психи. А з іншого боку, просто люди без честі і совісті, які на зростаючій популярність Сталіна зараз намагаються епатажно зачепитися", – обурювався він.

Також у КПРФ закликали правоохоронні органи відправити гру на експертизу.

"Тут питання до правоохоронних органів, які повинні побачити, можливо, елементи екстремізму або розпалювання. Правоохоронні органи повинні дати свої експертні оцінки", – заявив глава прес-служби ЦК КПРФ Олександр Ющенко.

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Внучка Сталіна Тетяна Джугашвілі повідомила виданню Daily Storm, що з творцями гри Sex with Stalin повинен розбиратися сам президент РФ.

"Коли стосується людей такого рівня, цим повинен глава держави займатися", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РПЦ закликали не повертатися до культу особистості диктатора Йосипа Сталіна і не приписувати йому перемогу у Великій Вітчизняній війні.

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Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
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