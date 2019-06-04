"Чоловіча любов!" У Росії виступили проти секс-гри зі Сталіним

На сервісі Steam опублікували анонс гри Sex with Stalin ("Секс із Сталіним"), яка повинні вийти в продаж 10 жовтня 2019 року.

Відповідно до опису гри, користувачі можуть "помститися" радянському диктатору і показати йому "де раки зимують".

"Вам — юному мандрівнику в часі — випала можливість зустрітися з найбільшим диктатором усіх часів — Сталіним. А що далі? Все в ваших руках! Спілкуйтеся зі Сталіним, розкривайте його найпотаємніші секрети! Діліться порадами і допоможіть вождю прийти до світового панування! Або... покажіть вусатому, що таке справжня чоловіча сила і любов!" – повідомляють розробники гри.

Гравцям пропонують "спокусити Сталіна і зайнятися з ним гарячою романтикою".

"Набридло терпіти диктатора? Тоді покажіть йому де раки зимують! Вдарте вождя в живіт, підключіть електрику до його сосків! Пострибайте на його чоботях!" – відмічено в описі до гри.

У Росії партія комуністів уже має намір домогтися заборони на поширення цієї гри.

"Однозначно треба заборонити. Це скидається на повне перекручення і підпадає, я думаю, під цілу низку статей Кримінального кодексу. Одна назва вже звучить епатажно-викривлено. Мені здається, таке могло прийти в голову тільки людині з дуже хворою психікою. Як би хто не ставився до Сталіна, це державний діяч, який уособлює велику епоху в нашій країні. Опускатись до такого бруду не дозволено нікому. Треба звернутися в прокуратуру, щоб вона провела аналіз гри, тому що ігри розраховані на молодь. Такого роду гра, найімовірніше, підпадає під пропаганду порнографії, це кримінальна стаття. Це просто знущання з нашої радянської історії і з великого лідера", – розповів радіостанції "Говорить Москва" голова ЦК партії "Комуністи Росії" Максим Сурайкін.

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Російський комуніст зазначив, що розробники гри, на його думку, "люди з психічними відхиленнями".

"Просто психи. А з іншого боку, просто люди без честі і совісті, які на зростаючій популярність Сталіна зараз намагаються епатажно зачепитися", – обурювався він.

Також у КПРФ закликали правоохоронні органи відправити гру на експертизу.

"Тут питання до правоохоронних органів, які повинні побачити, можливо, елементи екстремізму або розпалювання. Правоохоронні органи повинні дати свої експертні оцінки", – заявив глава прес-служби ЦК КПРФ Олександр Ющенко.

Скріншот гри

Скріншот гри

Скріншот гри

Внучка Сталіна Тетяна Джугашвілі повідомила виданню Daily Storm, що з творцями гри Sex with Stalin повинен розбиратися сам президент РФ.

"Коли стосується людей такого рівня, цим повинен глава держави займатися", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РПЦ закликали не повертатися до культу особистості диктатора Йосипа Сталіна і не приписувати йому перемогу у Великій Вітчизняній війні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.