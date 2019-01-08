''Чому ти заплакала?'' Путін знову помацав дитину

Президент Росії Володимир Путін відзначився новим інцидентом із дитиною.

Цього разу це була дівчинка. Глава РФ уже зібрався сідати в авто, коли побачив, що вона плаче. Відео цього моменту виклав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Чому ти заплакала?" – запитав Путін у дитини і почав обіймати її.

Скріншот з відео

Як з'ясувалося, Путін вийшов із автомобіля і повернувся, щоб сфотографуватися із дівчинкою, яка розплакалася від того, що не встигла зробити з ним знімок.

"Чого ти заплакала?": Путін вийшов з машини і повернувся, щоб сфотографуватися з дівчинкою, розплакалася від того, що не встигла зробити з ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 січня 2019 р

Користувачів спантеличила така поведінка. Кажуть, допомагати потрібно реально, а не просто обіймати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін похвалився пострілом із гармати Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі.

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