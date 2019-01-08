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''Чому ти заплакала?'' Путін знову помацав дитину

1.5тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін відзначився новим інцидентом із дитиною.

Цього разу це була дівчинка. Глава РФ уже зібрався сідати в авто, коли побачив, що вона плаче. Відео цього моменту виклав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Чому ти заплакала?" – запитав Путін у дитини і почав обіймати її.

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''Чому ти заплакала?'' Путін знову помацав дитину

Скріншот з відео

Як з'ясувалося, Путін вийшов із автомобіля і повернувся, щоб сфотографуватися із дівчинкою, яка розплакалася від того, що не встигла зробити з ним знімок.

Користувачів спантеличила така поведінка. Кажуть, допомагати потрібно реально, а не просто обіймати.

''Чому ти заплакала?'' Путін знову помацав дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін похвалився пострілом із гармати Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Донбасу
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