Ад. Чистый кромешный ад. Смотрю сюжет по России-24. Папа из Хабаровского края по имени Виктор Гаврилов воспитывал двоих мальчишек. Одному 6, другому 9 лет. Мама по всей видимости гулящая. Она жива, но жива отдельно от них. Детей воспитывать не захотела. Папа работает охранником. Посменно. Видимо, ему было тяжело с этими мальчиками. Решил проблему своеобразно.

Купил билеты в Москву (его деревенские соседи поражаются: это же дико дорого, 20 тысяч на человека). То есть копил, готовился, собирал детские вещи и документы... И вот он прилетел с ними в столицу и оставил в аэропорту Шереметьево. С вещами, документами и запиской: позаботьтесь, люди добрые. У меня такой возможности нет.

И дальше кадры, как мальчиков окружает наряд полиции, и ведет по каким-то коридорам, и их везут в больницу, из которой, как сообщает корреспондент, их отправят обратно в Хабаровский край. И поскольку родственники брать ребят отказались, их отправят в детдом.

Вы только представьте ужас, который они пережили. Папа, который их вез, уж наверное, вешал им всякую лапшу, как классно они щас погуляют в Москве. А в итоге толпы людей в черной форме, потом в белых халатах, потом опять многочасовой обратный перелет, то есть там только до Южно-Сахалинска больше восьми часов, потом около двух часов лететь в Комсомольск-на Амуре, а потом вовсе не их домик в деревне, который наверняка бедный, но все ж таки родной, а детский дом, который тоже хорошо можно себе представить, и тоже страшно.

Боже мой. Если бы мы жили в мире русских мелодрам, все пошло бы по сценарию, который наверняка представлял себе отец, сплавлявший детей в столицу. Эти дальневосточные мальчики попали бы в какой-то богатый московский дом, закончили бы английскую спецшколу, пошли бы учиться в МГИМО и стали бы например, дипломатами.

В реальном мире их маршрут куда прозаичнее. Больница-аэропорт-безумно дальний перелет-детдом. В лучшем случае найдется добрая медсестра, которая покажет им Красную площадь.

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