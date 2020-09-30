Вы же помните, как мы летом радовались? Хотя чему было радоваться. Невиновному человеку дали реальный срок. Дали реальный срок после того, как отменили фактический оправдательный приговор. Совершенно заслуженное оправдание отменили, и дали 3,5 года. Но мы радовались, ведь почти весь этот срок шел в зачет уже отбытого Юрием Дмитриевым. И главным казалось, что скоро его отпустят, что черт с ним, с пятном на биографии, не важно, что на достойнейшем человеке поставили клеймо педофила – главное, что не в тюрьму на долгие годы, не на лесоповал какой-то.

Как говорится, спасибо, что живой. Мы так привыкли. Главное – вырваться, главное не сгинуть в каземате или бараке, а что взамен – не так важно. Но оказалось, что всё важно. Потому что на циничных весах бессовестного правосудия Российской Федерации что-то снова качнулось не туда. За ворохом текущих дел и прочих безобразий мы как-то упустили из виду, что прокуратура подала апелляцию и решила добиваться настоящего, жестокого наказания. И вот она его добилась. Напомню, что Дмитриева обвиняли по пяти пунктам. И после второго суда четыре пункта сняли.

Причем три пункта обвинения не прошли оба раза! Если бы хоть какая-то зацепка была, неужели вы думаете, что в нашей России такого человека могли оправдать? Значит, не было ничего. И сейчас нет! Я вообще не знаю аналогов делу Дмитриева. Чтобы кто-то вызывал у власти такую ненависть, чтобы неутомимо судить, судить и еще раз судить человека, добившись для него, по сути, с учетом возраста и здоровья, смертного приговора. Ничего подобного не было! Дмитриева судили в отсутствие адвоката, приставив к нему первого попавшегося казенного защитника, у которого было всего три дня на ознакомление с делом. То есть мало того, что против Юрия Алексеевича были и прокурор и судья, но даже формального защитника у него не было.

Отклонили все его просьбы и ходатайства, наплевали на письма и обращения самых уважаемых людей страны, по сравнению с которыми все эти судьи – букашки. Всё напрасно. Юрий Дмитриев открыл одну из самых страшных тайн сталинского ГУЛАГа, он пошел против государственной идеологии фактического оправдание сталинизма, против настоящих фальсификаторов истории. И реально взбесил еще и местную шваль. Ничего отвратительнее еще не было, хотя какой мерзости мы только не видели за эти годы. Как бы не сложилось всё теперь, я уверен в одном. Время спустя именем Юрия Дмитриева назовут улицы и научные институты, в его честь учредят премии и почетные награды. А имена тех, кто судил его, будут прокляты, но тоже не забыты. Их потомкам до пятого колена не отмыться от этого дерьма. Пусть они помнят об этом каждый день.