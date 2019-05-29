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Чим Путін платить за влада: Кисельов назвав страшну ціну

1.1тЧитати матеріал російською

Низькі темпи економічного зростання Російської Федерації – особистий вибір президента країни Володимира Путіна.

Таку думку OBOZREVATEL висловив журналіст і телеведучий Євген Кисельов. "Між економічним зростанням і продовженням свого правління Путін вибирає продовження свого правління. Ціною низького економічного зростання", – констатував він.

Посилаючись на оцінки опозиційного російського економіста Сергія Алексашенка, в минулому заступника міністра фінансів РФ і заступника глави Центробанку Росії, Кисельов сказав: "Низькі цифри економічного зростання в Росії – це свідомий вибір Володимира Путіна".

Володимир Путін на церемонії вручення державних нагород Російської Федерації

Володимир Путін на церемонії вручення державних нагород Російської Федерації

Офіційний сайт президента Росії

"Для більш високих темпів розвитку російської економіки потрібні політичні зміни, потрібні реформи політичних інститутів, а це створювало б загрозу для путінського режиму, для його абсолютної, практично нічим не обмеженої влади в країні", - пояснив журналіст.

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Водночас він визнав: на сьогодні, незважаючи на санкції і низькі темпи економічного зростання, в Росії "катастрофічних економічних негараздів на горизонті не видно".

Нагадаємо, раніше в блозі OBOZREVATEL Євген Кисельов пояснив, чому "нікуди Путін у 2024 році не піде".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Євген Кисельов
Місце
Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Перднул очередной нищеброд из самой нищей краины Европы,живущей за счет гастарбайтеров и кредитов
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