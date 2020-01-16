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16 січня • оновлено в 06:40
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Чим Медведєв розлютив Путіна: у Росії "вийшли" на головну причину сварки

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який оголосив про відставку 15 січня, опрацьовував для Росії реформу політичної системи за аналогією з США, яка нібито відрізнялася від поглядів глави Кремля Володимира Путіна.

Як вдалося дізнатися "Комерсанту", прем'єр останнім часом нібито був прихильником менш радикальної реформи, ніж та, яку запропонував президент РФ.

Видання пояснює, що Медведєв нібито підтримував злиття президентської і виконавчої влади, як у США, де глава держави де-факто є главою виконавчої влади.

Володимир Путін і Дмитро Медведєв

Володимир Путін і Дмитро Медведєв

Не менш показовим, на думку журналістів, є і той факт, що виконувати обов'язки прем'єр-міністра буде і. о. першого віце-прем'єра Антон Силуанов – тобто Медведєв на посаді в. о. прем'єр-міністра не залишився.

"Указ президента, який вийшов увечері, означав, що саме Володимир Путін відправив уряд у відставку, а не Дмитро Медведєв і уряд подали у відставку самі: президент посилався на п. "В" ст. 83 і п. 3 ст. 117 тієї ж Конституції РФ, згідно з якою він може розпустити уряд без пояснень і мотивацій", – йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися два показових відео: на одному зняли розмову Медведєва з Путіним перед заявою, а на другому – різну реакцію міністрів на відставку.

Відзначимо, раніше європейське видання опублікувало матеріал, де назвало можливого наступника Путіна. На думку ЗМІ, новим главою Кремля може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Дмитро Медведєв Володимир Путін
Місце
Росія
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Дожили рассеяне,без них выбирают на царя.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Владимирович Владимир, В Украине не царя выбирают а клоуна...разницу чуешь?
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