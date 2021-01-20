Чи був роман між Дятловим і однією з туристок: мандрівник з РФ розкрив таємницю

Інформація про те, що між Ігорем Дятловим, який очолював похід туристичної групи, таємниче загиблої на Північному Уралі в 1959 році, і однією зі студенток Зіною Колмогоровою міг бути роман, найімовірніше, неправда.

Як підкреслив заслужений мандрівник Росії Петро Бартоломей, який був особисто знайомий з Дятловим, загадкова історія загибелі туристів з року в рік обростає все новими подробицями, які не завжди є правдою, пише starhit.ru.

Видання зазначає, що знайомі Дятлова нічого не знали про його можливий роман з Колмогоровою. До того, ж багатьох товаришів обурює, що біографія туриста з часом обросла дивними подробицями. Зокрема, в серіалі "Перевал Дятлова" цій лінії також приділено велику увагу.

"Мені боляче дивитися, як цю трагедію з року в рік перетворюють у шоу, вигадуючи нові версії, одна за іншу абсурдніші. Ця тема, як магніт, притягує мільйони телеглядачів і читачів, але люди здебільшого не в змозі відрізнити брехню від правди, а ЗМІ найчастіше абсолютно не зацікавлені у розкритті таємниці", – підкреслив Бартоломей.

Зіна Колмогорова. kp.ru

Відзначимо, раніше учасник експедиції на місце загибелі студентів Микола Андрєєв заявив, що згідно з судово-медичною експертизоюі тыл 21-річних Зінаїди Колмогорової і Людмили Дубініної показала, що вони загинули незайманими. Він зазначив, що в щоденниках дятловців є записи про дискусії на тему любові і дружби.

Нагадаємо: 23 cічня 1959 року дев'ять студентів під керівництвом п'ятикурсника Ігоря Дятлова вирушили в лижний похід у Північноуральські гори. З кінцевої точки маршруту – селища Віжай – 12 лютого група повинна була послати телеграму в інститутський спортклуб, однак жодних звісток не було. Була організована пошукова операція, в ході якої були знайдені тіла перших загиблих. Через три місяці після відкриття кримінальної справи за фактом загибелі тургрупи вона була закрита.

Через 60 років цією справою зайнялася генпрокуратура РФ через звернення від родичів загиблих і громадського резонансу. Прокурори провели дев'ять експертиз на місцевості, де загинули туристи, залучили фахівців у сфері геодезії, метрології, а також співробітників МНС.

Читайте на OBOZREVATEL головні версії таємничої загибелі групи Дятлова, а також паранормальні версії смерті туристів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський пошуковик Вадим Брусніцин заявив, що група Дятлова, ймовірно, на момент загибелі могла мати помутніння свідомості, оскільки порізаним був не тільки намет, в якому вони збиралися ночувати, але і лижна палиця.