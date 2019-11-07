"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

У четвер, 7 листопада, в Москві пройшов марш на честь річниці параду 1941 року в СРСР.

Відео із заходу у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Триває війна народна, священна війна": на Красній площі відбувся історичний марш на честь річниці параду 1941 року", – написав він у мережі.

Однак користувачі обурювалися, що знову в Росії перекручують історію.

"Парад на честь параду без червоних зірок", "Днище пробивають і пробивають", "Ниють ті, у кого все пропало, весь світ гі*но і життя у них пи*дець. Тому що більше нічого, крім як нити, не вміють", "Шо, знову?! Нда, щороку "З легким паром", "Парад на 7 листопада, і так все життя в червоних шабашах", "Парад на честь параду – відгонить маразмом", "А де народ? Хто прийшов на це пукінське шоу?" – писали в мережі.

Також у коментарях зазначали, чому в Росії не проводять парадів, коли СРСР була союзником нацистської Німеччини.

"Дивно, а чому не було історичного маршу на честь параду з фашистами в Бресті? Саме 80 років виповнилося! Кругла дата! Історію переписуєте?", "А в честь річниці спільного параду вермахту і Червоної армії в Бресті 1939 року був історичний марш 22 вересня?" – обурювалися в мережі.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

"Идет война народная, священна війна": На Червоній площі відбувся історичний марш на честь річниці параду 1941 року pic.twitter.com/vrSu3JcLBF - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 7, 2019

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