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7 листопада • оновлено в 12:22
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"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

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У четвер, 7 листопада, в Москві пройшов марш на честь річниці параду 1941 року в СРСР.

Відео із заходу у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Триває війна народна, священна війна": на Красній площі відбувся історичний марш на честь річниці параду 1941 року", – написав він у мережі.

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Однак користувачі обурювалися, що знову в Росії перекручують історію.

"Парад на честь параду без червоних зірок", "Днище пробивають і пробивають", "Ниють ті, у кого все пропало, весь світ гі*но і життя у них пи*дець. Тому що більше нічого, крім як нити, не вміють", "Шо, знову?! Нда, щороку "З легким паром", "Парад на 7 листопада, і так все життя в червоних шабашах", "Парад на честь параду – відгонить маразмом", "А де народ? Хто прийшов на це пукінське шоу?" – писали в мережі.

Також у коментарях зазначали, чому в Росії не проводять парадів, коли СРСР була союзником нацистської Німеччини.

"Дивно, а чому не було історичного маршу на честь параду з фашистами в Бресті? Саме 80 років виповнилося! Кругла дата! Історію переписуєте?", "А в честь річниці спільного параду вермахту і Червоної армії в Бресті 1939 року був історичний марш 22 вересня?" – обурювалися в мережі.

"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

Скриншот

"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

Скриншот

"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

Скриншот

"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

Скриншот

"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

Скриншот

"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

Скриншот

"Червоний шабаш": парад Путіна обурив росіян. Фото й відео

Скриншот

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Парад у Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, нелегітимна депутатка Держдуми РФ і колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська привітала росіян із Днем народної єдності і нарвалася на хвилю критики.

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Росія Москва
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Новини Росії СРСР
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Поздравляю всех с праздником! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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2
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
У свиноебов в обосранных шароварах опять дупы припекает.Это же не факельное шествие в честь Степки-бабы(он же Сопля,Кошкодав).
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
вампір здохне коли поміж очі всадиш осиновий кіілок ,а до тих пір він буде пити кров у оточуючих не переставаючи. коли вже мокшенє навоюються?
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2
1

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