Чернець Сергій зажадав у Путіна скласти повноваження і пригрозив розправою

Засновник Середньоуральського жіночого монастиря монах Сергій Романов зажадав у Путіна скласти повноваження і передати їх йому.

В іншому випадку монах пригрозив Путіну розпочати "повномасштабну духовну війну".

"Пропоную вам на міжнародному рівні президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну передати повноваження мені – схіігумену Сергію. В три дні я наведу порядок в Росії. Духовні сили в Росії є, про які ви навіть не здогадувались. Сили у нас є і в армії, і у флоті, і у всіх структурах, і в народах багатонаціональної Росії", – заявив він.

Чернець назвав Путіна і главу РПЦ, патріарха Кирила ворогами Росії, які "свою плоть поставили вище вічного життя". Сергій заявив, що чекає їх на переговори.

"В іншому випадку я повідомляю вам особисто і боговідступнику патріарху Гундяєву, і хабадникам на чолі з Берл Лазаром, які керують Росією, попередньо повномасштабну духовну війну. Будьте уважні: ні крові, ні майданів, ні революцій не буде. Даром прийняли владу хозарський каганат. Як отримав, так і віддаси. Ще раз нагадую вам скласти свої повноваження. 20 років вам було дано термін показати, хто править Росією. Маю владу і сили заявити вам, пане президенте Росії Володимир Володимирович Путін: складіть свої повноваження. В іншому випадку ти взвішаний і знайдений легким і дні твої полічені. Чекаю вашого покаяння з патріархом Кирилом Гундяєвим", – заявив Сергій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ярославлі вбили священика РПЦ, протоієрея Олександра Штерцеля. За даними журналістів, він був по-звірячому побитий.