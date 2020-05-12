Г-н Путин сказал сегодня, что промышленность должна завершать режим карантина. И это – через пять недель после его введения. Путин не желает откупоривать "кубышку" – Фонд Национального Благосостояния. Люди выйдут на работу. Многие уже обеднели вконец, другие видят эту перспективу в ближайшем будущем. Их надо было бы поддержать еще 3-4 недели, а то и 6 недель. Увы, Путин на это не пошел. Люди будут рады – возможность работать, получать зарплату, вернуться к обычной жизни.
Но обычной жизни, скорее всего, не будет. Отменять карантин до выхода на пик заболеваемости – это безумие. Инфицирование резко возрастет. У нас не Швеция. Самодисциплина увы на низком уровне, забота о своей безопасности – тоже. Через одну-две недели в системе здравоохранения России может начаться катастрофический обвал – не будет хватать ни врачей, ни коек, ни, тем более, ИВЛ. Уже не хватает, даже при карантине, даже до пика.
Месяц назад пандемию пыталась игнорировать Русская Церковь – результат всем известен, а мне, потерявшему своего духовника, более чем иным. Но там было хотя бы благочестие, пусть и наивное.
А здесь – простая жадность. Не разжимать кулачок с монетками. Цена, боюсь, будет намного больше возможных трат на пособия. Гибель людей, массовая инвалидность и, как результат - возмущение властью. Пособия на детей никого не спасут и никого не успокоят. Тем более, они могут выплачиваться так же, как и повышенные ставки врачам.
Сейчас был шанс для Путина – вернуть популярность. Он не сумел этого сделать из-за банальной жадности – собранные народом деньги в ФНБ он считает своими. А ведь и действительно своими хорошо делиться со страждущими в годину бедствия, а уж тем более делиться с нами нашим в такой тяжкий момент.
Перед нами, дорогие друзья, печальная перспектива. Что такое холерные и чумные бунты в России, я, как историк, знаю.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.