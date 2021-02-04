Путін ризикує своїми мільярдами через Навального, – Фейгін

Засудивши російського опозиціонера Олексія Навального, президент Росії Володимир Путін задовольнив своє самолюбство, але одночасно ризикнув своїми заощадженнями на мільярди доларів.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський правозахисник Марк Фейгін. "Путін ризикує. Він хоче продавити свій порядок денний, змушуючи Захід прийняти його таким, яким він є", – заявив він.

"Так, ти задовольнив своє честолюбство, зумів остаточно посадити Навального – такого ненависного, з його фільмами-розслідуваннями про палаци, – але шкурка вичинки не варта. Бо вже зараз видно публічну солідарну позицію глав провідних держав, які вимагають звільнити Навального", – зазначив Фейгін.

У цьому контексті він сказав, що не зрозумілий сенс таких дій Кремля стосовно відомого опозиціонера. "Який сенс було його садити, якщо через це санкції буде заведено на групу олігархів, які тримають гроші Путіна. Ціна питання – на багато і багато мільярдів доларів", – підкреслив правозахисник.

За його оцінками, Навальному можуть як скоротити термін ув'язнення, так і збільшити. Він нагадав, що поточне обвинувачення буде оскаржено. "Але проблема в тому, що проти Навального порушено ще дві справи – одна про наклеп, друга про шахрайство".

"Безумовно, справи всі вигадані, але оскільки суду і слідства в Росії немає, незалежного нагляду немає, то це політичні рішення. І вони можуть повернути їх у будь-який бік. Але поки ми бачимо, що влада має намір дати Навальному не менше ніж 10 років за іншою справою і взагалі його поки не випускати з в'язниці. Він буде як заручник", – припустив Фейгін.

Правозахисник зауважив, що Навальний навряд чи зможе вести політичну діяльність і безпосередньо контролювати протести, перебуваючи в ув'язненні. "На волі залишилися його соратники, вони, безумовно, будуть продовжувати його боротьбу. Але головна мета зараз – за будь-яку ціну звільнити Навального. Всі інші завдання побічні", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, 2 лютого Московський міський суд засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 500 тисяч рублів. З огляду на термін, проведений Навальним під домашнім арештом, він має провести в колонії загального режиму 2 роки і 8 місяців.