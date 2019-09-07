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8 вересня • оновлено в 11:15
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"Якщо треба – зробить": ескгенерал КДБ розповів подробиці про роботу Путіна

13.9т Читати матеріал російською

Чекістські здатності працівника КДБ президент Росії Володимир Путін показав не в Східній Німеччині, де працював 5 років, а в Ленінграді в 90-х, вже після свого повернення.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній керівник зовнішньої розвідки КДБ і генерал-майор Олег Калугін. За його словами, в німецькому місті Дрезден, де працював Путін, не було ні особливих пригод, ні діяльності контррозвідок.

"У КДБ м'якотілі люди, які не вміють вийти з ситуації, непридатні. У цьому сенсі Путін показав себе як працівник-чекіст у Ленінграді, не в Східній Німеччині. Там він був на контакті з органами безпеки НДР, а робота в Дрездені... Самі розумієте – прекрасне місто, там не було ніяких особливих пригод, як і діяльності західної і проросійської контррозвідки", – запевнив ексгенерал-майор.

Володимир Путін в Дрездені

Володимир Путін в Дрездені

politika-v-rashke.ru

На уточнення OBOZREVATEL, що роки роботи Путіна в Ленінграді припали на лихі 90-ті, Калугін не виключив, що він може бути причетний до багатьох тодішніх подій в місті.

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"У цьому сенсі Путін – людина особливих якостей, якщо треба, він зробить. Цього не можна заперечувати. Він досі зберіг приналежність до колишніх органів держбезпеки і до так званого порядку в країні, заснованого на органах держбезпеки, силі і авторитеті. Путін веде зовнішній курс країни, а наші міністри просто виконують його вказівки", – підкреслив Калугін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до свого президентства Володимир Путін був украй закомплексованим, а його кар'єра в КДБ не складалася. Там його називали "окурком", а після – "бледной молью".

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Особи
Володимир Путін Олег Калугін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
А где подробности о работе ВВ? К чему этот заголовок?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
кремлевский лилипут недомерок! смерть окупантам
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