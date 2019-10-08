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9 жовтня • оновлено в 05:32
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Дмитро Биков
Дмитро Биков
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Чего не может Путин

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Случилось невероятное: пожелание Владимира Путина, которое он высказал на Валдайском клубе, неосуществимо.

Это первый раз за всю историю путинского правления, когда он недвусмысленно заявил на заседании Валдайского клуба: хватит, мол, очернять светлый образ Украины,— а ему начали отвечать: во-первых, мы никого не очерняем (Скабеева), а во-вторых, если мы не будем говорить об Украине, о ней заговорят солдаты НАТО (Евгений Попов в своём телеграм-канале).

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Нет, они ещё не дошли до того, чтобы прямо саботировать его указания. Они как бы оправдываются. Но объективную реальность никуда не денешь: даже Путин не может остановить вал антиукраинской пропаганды на российском ТВ. Просто тогда нам придётся обсуждать Россию, а этот навык утрачен. Максимум, что можно констатировать — это приращение золотого запаса. Разговоры о проклятых девяностых опасны прежде всего потому, что сейчас то же самое минус свобода прессы (то есть миску не придвинули, но тявкать запретили). Хроники передвижений первого лица могли интересовать массу лишь на фоне неподвижности предыдущего лидера. Бесконечно охаивать Америку нельзя было уже в семидесятых, потому что главная цель русского человека, вообще наша национальная идея — попасть за границу, любой ценой уехать отсюда. Войти туда либо с эмигрантским чемоданчиком, либо на танке. А внутренних тем для разговора нет, потому что планов на жизнь здесь опять-таки не просматривается. Не зря же все наши самые горячие разоблачители Запада давно обзавелись там недвижимостью либо гражданством.

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Вот к чему пришла Россия на двадцатом году путинского правления: у неё нет тем для обсуждения, кроме фейкового, неполноценного и во всех отношениях младшего брата, недогосударства, которому мы желаем только добра, но они, сволочи, не понимают. И журналисты, работающие на центральных каналах в бессовестно расплодившихся патриотических ток-шоу, так же не могут остановиться, как в 2000 году ОРТ и НТВ не могли примириться после слияния "Единства" с "Отечеством". Политикам-то всё равно, у хозяев никаких принципов, а журналистское сообщество как раскололось, так и не срослось, даже на украинской почве.

Говорить ведь имеет смысл о том, что можно изменить. А изменить при Путине нельзя ничего. Да и насчёт перемен после Путина вопрос остаётся открытым, потому что когда Володин говорил, что Путин — это Россия, он, оказывается, не так уж и заблуждался.

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Автор
Дмитро Биков Дмитро Биков
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Быкова
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А ще якщо повністю Інтернет закриють...будуть писати про удої і тонни окатишів
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Виня Ксения
Виня Ксения
Я знаю, что может пуйло. Он может сдохнуть. Тогда и тема на рассее появится. И давно уже "Лебединое Озеро" не показывали на рассее. Заждались рассеяне.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Кто обидел вас, Дмирий Львович? Вы были откуда-то изгнаны или чего-то лишены? Вам не дают заниматься литературным творчеством или преподавательской деятельностью, ездить за рубеж или по стране, критиковать ее власть, порядки, культуру, быт и др.? Да, нет же. Но, как же можно тогда так ненавидеть страну, в которой вы живете, хаять народ, трудами коего вы без стеснения пользуетесь, героев этой страны, положивших свои жизни и спасших ее население (особенно еврейское) от истребления фашистами в годы минувшей войны? Уму непостижимо! Как вы смеете называть Гитлера «освободителем России» и обелять предателя Власова, сдавшего свою армию и сдавшегося фашистским убийцам? Кто вы после этого – антисемит, как эти двое проклятых подонков, символов юдофобии и измены своему народу? Или же вы - современная ядовитая особь из отряда отмороженных русофобов, как большинство членов либерал-фашистской демшизы, окопавшейся в своих местечковых СМИ, НКО и других тусовочках, подпитываемых зарубежными долларовыми и еврогрантами? В конечном счете, это не так уж и важно. Поразительно другое – ваша вечная и космическая неблагодарность к народу и стране, которым вы, как и ваши родители, обязаны всем, что еще раз было продемонстрировано в случае с вашей болезнью. Вот на прошлой неделе случилась с вами беда в гастрольной поездке в Башкирию. Кома, тяжелое состояние, больница. Лучшие врачи бесплатно делают все возможное, чтобы спасти вас. Вышли вы из комы. Пожалуйте на специально арендованный для вас самолет, который за казенный счет (за 4 млн руб.) доставляет вас в Москву. И что же? Быков поблагодарил за это власти или народ, снизил градус своей русофобии или хотя бы перестал гадить на них? Куда там. Напротив, чуть придя в себя, Дмитрий Львович выплеснул очередную порцию презрения, порой ненависти в адрес своей родины. Все это в колонке для журнала «Русский пионер» и двухчасовом эфире на радио «Эхо Москвы».
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Shlagov Poster, вот что значит совковая закваска! Из тебя, Плакат, ничем не выбьешь убежление, что есть только одна правильная точка зрения - КПСС/ЕР, линия партии/ПГ "Озеро", российский телевизор. Все остальное - русофобы, фашисты, неблагодарные, недолюди и недогосударства и завистники распрекрасной рассейской житухи. Капец.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Shlagov Poster, все равно Путин смертен.
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