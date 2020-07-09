Российские спецслужбы относят забрасывание яйцами и испражнение в пробирки к запрещенным методам ведения войны против себя. Чего еще боится "великая Россия"?

В распоряжении редакции "Деловой столицы" оказался любопытный документ - постановление о привлечении в качестве обвиняемого гражданского активиста из Екатеринбурга, журналиста портала "Грани.ру" Юрия Изотова от 6 апреля текущего года. Несколькими месяцами ранее Изотов попросил убежища в Грузии, отмечая, что в России ему угрожает реальная опасность независимо от возможного факта уголовного преследования, пишет Ксения Кириллова для dsnews.ua

"Дело о яйцах"

Дело в том, что летом 2016 года именно Юрий сообщил о подготовке к первой провокации со стороны России с использованием так называемых "крымских диверсантов". Примерно в то же время он начал разоблачать деятельность "Свердловского областного фонда инвалидов и ветеранов войск специального назначения", занимавшегося вербовкой "ополченцев" на Донбасс, после чего на него, по его словам, напал заместитель председателя фонда Максим Митчин. После этого Изотов был вынужден покинуть Россию.

Некоторое время живя в Украине, Юрий брал эксклюзивные интервью у очевидцев начала войны на Донбассе и у освобожденных из плена украинских бойцов. Начав работать на сайте "Грани.ру", журналист стал автором сенсационного разоблачения "засекреченного свидетеля" по делу "Нового величия" Родиона Зелинского. Помимо журналистских расследований, Юрий активно занимался деанонимизацией российских силовиков, участвующих в репрессиях в отношении протестующих. Словом, претензий к Изотову у российских спецслужб скопилось действительно немало.

Однако формальным поводом для возбуждения уголовного дела стал факт участия Юрия в акции против представительства Россотрудничества в Киеве в феврале 2018 года. Тогда члены националистических организаций и просто активная молодежь на фоне длящейся четвертый год войны закидали здание миссии страны-агрессора бутылками и яйцами. Юрий Изотов не скрывает: поддавшись юношескому максимализму, он тоже выразил свое отношение к исторической родине, метнув в направлении представительства несвежее яйцо и банку с кетчупом. По факту акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело, и Юрий, устав мучиться неизвестностью, публично объявил о своем участии в мероприятии. После публикации очередного журналистского расследования Изотова российские следователи ухватились за его откровенность и заочно предъявили юноше обвинения, объявив его в международный розыск.

Запрещенные методы

Сам Изотов уверен: "дело о яйцах" стало всего лишь формальным поводом наказать его за гораздо более серьезный урон, нанесенный современному российскому режиму. Однако "отработан" этот повод был настолько в духе и букве современной России, что по праву должен считаться эталоном. Начнем с того, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынес старший следователь "по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны".

Именно в качестве таковых Следственный комитет расценивает бросок яйца, длившийся, согласно документу, всего одну минуту: "с 16 часов 52 минут до 16 часов 53 минут по московскому времени" 18 февраля 2018 года. Именно в этот роковой миг Юрий с приятелем, "действуя умышленно, совместно и согласованно, в целях осложнения международных отношений между Российской Федерацией и Украиной... забросали фасад Центра камнями, емкостями с трудносмываемыми веществами, куриными яйцами, при этом Изотов Ю.И. бросил в фасад Центра не менее четырех куриных яиц".

Остается загадкой, каким образом российские следователи из Москвы смогли вычислить в большой толпе, каждый участник которой норовил внести свою лепту в происходящее, сколько именно яиц кинул Изотов в эту, пожалуй, самую драматичную минуту его жизни. Очевидно, всеведущие чекисты из соседнего с СК ведомства имели свою неуловимую агентуру либо в рядах бросающих (об этом, к слову, в недавнем интервью рассказывал отсидевший два года в российской тюрьме за бросок камнем в посольство РФ Николай Рудьковский), либо в рядах поставщиков "снарядов". Так или иначе, число яиц было победоносно вычислено, дело - возбуждено, а сам факт яйцекидания был фактически признан запрещенным методом ведения войны. Последний момент, в принципе, логичен - в стране, где пытаются запретить радугу, яйца представляют не меньшую опасность для государства буквально во всех смыслах, поскольку само упоминание о них может невольно совратить целое поколение новых российских патриотов.

Завербован с целью испражнений

Впрочем, если верить официальным российским СМИ, метание яиц - это далеко не единственный метод, которым коварные враги ведут ежедневную видимую и невидимую войну против скрепоносной обители планеты. Оказывается, любой провал российской разведки за рубежом отныне представляет собой спланированную "информационно-политическую операцию", подготовку которой злокозненные западные спецслужбы готовили годами. Именно так "деловая" газета "Взгляд" объясняет, к примеру, недавний скандал, вызванный публикациями газеты The New York Times о предполагаемом сговоре ГРУ с афганскими талибами, по которому российская разведка платила боевикам за убийство американских военных.

Авторы российской статьи поясняют: оказывается, подобные операции разрабатываются и готовятся годами, и в них входит не только синхронизированный информационный вброс "фейковой" информации, но и предварительная "организационно-вербовочная" стадия. По мысли авторов, в случае с "Талибаном" американцы сами целых два года назад завербовали узбека-наркоторговца (речь идет о Рахмате Азизи, названном в публикациях NYT главным посредником между ГРУ и талибами). Если верить конспирологам из "Взгляда", коварные янки снабдили Азизи деньгами и связями с Москвой, чтобы в нужный момент использовать в информационной атаке.

Более того, неутомимые контрразведчики из федеральных СМИ утверждают, что и главный информатор допингового скандала Григорий Родченков был изначально завербован американцами, а затем ими же внедрен в российский Олимпийский комитет, где он, цитирую, "куролесил с допингом, пробами и электронным дневником". Авторы не уточняют, входили ли в агентурные обязанности Родченкова собственно испражнение в пробирки и их подмена через пресловутую дырочку в стене, специально просверленную для этой сверхсекретной спецоперации; или же этим же занимались более серьезные люди в погонах (тоже, видимо, заранее завербованные американцами).

Словом, если следовать этой логике, получается, что любой российский киллер, чекист, боевик, информатор и просто бандит, уличенный в участии в тех или иных "активных мероприятиях", был за несколько лет до разоблачения завербован ЦРУ или МИ-6, чтобы потом появиться в нужное время и в нужном месте. Следующий вывод, который напрашивается отсюда - это то, что тайными агентами Запада являются Игорь Гиркин, "заблудившиеся ГРУшники", почитатели "солсберецкого собора" "Петров и Боширов". И, соответственно, направлявшие их Коробов, Патрушев и так далее, вплоть до "первого лица". Кстати, некоторые российские эксперты-экономисты задолго до проницательных авторов газеты "Взгляд" высказывали подозрения о том, что Владимир Путин является чрезвычайно эффективным иностранным агентом, 20 лет успешно разваливающим возглавляемую им страну.

Только бизнес

Если же говорить серьезно, в современном мире действительно проводятся информационные операции, и некоторые из них были довольно подробно описаны в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы. При этом отличить реальный провал разведки от спланированной медиа-операции крайне сложно. Более того, два этих явления не исключают друг друга, и реальный провал противника всегда может быть использован другой стороной как удобный информационный повод.

Отдельный вопрос заключается в том, что становится причиной провалов, дающих пищу для газетных сенсаций. Как показывает практика, для этого совершенно необязательно заранее вербовать странствующих узбеков или специалистов по секретному мочеиспусканию. Скандалы возникают чаще всего из-за вопиющего непрофессионализма исполнителей и их кураторов, а также обилия утечек в самой Москве. Причины этих утечек вполне объяснимы.

К примеру, в прошлом месяце расследовательский центр "Досье" опубликовал обширный, но не исчерпывающий доклад о коррупции и злоупотреблениях в ФСБ, а также участии спецслужбы в политических процессах и репрессиях. В докладе представлены как уже известные из СМИ громкие дела с участием чекистов, так и новые подробности, документы и свидетельства, а также детально описаны конкретные коррупционные схемы.

Конечно, сама по себе вовлеченность в коррупционные дела в современной России едва ли считается недостатком, а если и считается, то крайне редко и выборочно. Однако факт того, что детали и доказательства незаконной деятельности конкретных лиц стали достоянием всего мира, не может не вызвать у этих самых лиц вполне обоснованной тревоги. Публикация расследования может привести и к блокировке счетов за рубежом, и к обвинениям в отмывании денежных средств, и к попаданию в новые санкционные списки.

Неудивительно, что у некоторых желание продолжать прибыльный полукриминальный бизнес и пользоваться при этом всеми благами западной цивилизации часто берет верх над "интересами родины", понимаемыми ее руководством в последние годы все более специфически. Можно предположить, что результатом такой "защиты бизнес-интересов" и становятся многочисленные сливы, предательства и подставы, прославившие в последние годы российскую разведку. Однако ФСБ и Следственному комитету, слишком занятым подсчетом пролетевших за минуту яиц, по-видимому, просто некогда заниматься расследованиями собственной коррупции.