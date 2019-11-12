Частини тіла розчленованої в Пітері студентки знайшов перехожий

Частини тіла аспірантки СПбДУ Анастасії Єщенко, яку вбив її викладач-коханець, доцент Олег Соколов, знайшов випадковий перехожий у річці Єкатерингофка.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ СКР в Петербурзі. Вони були виявлені на відстані щонайменше 3,5 км від Фонтанного моста через Мойку, де зафіксували викладача, який топив руки вбитої.

За попередніми даними, залишки віднесло течією. Як стало відомо, убита Єщенко була ще 7 листопада, але доцент не зміг одразу позбутися тіла.

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з дрібнокаліберного обріза й сховав тіло у своєму помешканні.

Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Опісля він вирішив розчленувати труп.

Пізніше з'ясувалося, що Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір у костюмі Наполеона.

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