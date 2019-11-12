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12 листопада • оновлено в 11:19
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Частини тіла розчленованої в Пітері студентки знайшов перехожий

1.2т
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Частини тіла аспірантки СПбДУ Анастасії Єщенко, яку вбив її викладач-коханець, доцент Олег Соколов, знайшов випадковий перехожий у річці Єкатерингофка.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ СКР в Петербурзі. Вони були виявлені на відстані щонайменше 3,5 км від Фонтанного моста через Мойку, де зафіксували викладача, який топив руки вбитої.

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За попередніми даними, залишки віднесло течією. Як стало відомо, убита Єщенко була ще 7 листопада, але доцент не зміг одразу позбутися тіла.

Частини тіла розчленованої в Пітері студентки знайшов перехожий

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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