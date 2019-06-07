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До Росії потягнуться біженці? Вчені дали страхітливий прогноз

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До кінця XXI століття через глобальне потепління значна частка азіатської частини Росії стане придатною для життя великої кількості людей, зокрема кліматичних біженців.

Такий прогноз дала міжнародна група вчених із Росії і США. Так, дослідники розглянули два сценарії зміни клімату — помірний RCP 2.6 і більш екстремальний RCP 8.5. Крім того, вони оцінили вплив січневих і липневих температур та річної кількості опадів на три показники: екологічний потенціал ландшафтів, суворість зими і вічну мерзлоту, передає "Лента.ру".

"Виявилося, що в Сибіру середня температура середини зими підвищиться на 3,4-9,1 градуса Цельсія, а в середині літа — на 1,9-5,7 градуса Цельсія. Кількість опадів збільшиться на 60-140 міліметрів. Відповідно до RCP 8.5, до 2080 року площа вічної мерзлоти скоротиться з 65 до 40 відсотків. Навіть за сценарію RCP 2.6 екологічний потенціал ландшафту покращиться більш ніж на 15 відсотків", – йдеться в доповіді.

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Біженці потягнуться у Росію

Біженці потягнуться у Росію

Mail.ru

Кліматологи впевнені, що це призведе до значного зростання кліматичних біженців, які переселятимуться з регіонів, що страждають від посухи та інших стихійних лих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футуролог Олексій Толкачов впевнений, що зараз Україна цілеспрямовано руйнує популярний у РФ міф "русского мира". Через це протягом найближчих п'яти років Росія захлинеться в хаосі, створеному Кремлем.

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