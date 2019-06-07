До Росії потягнуться біженці? Вчені дали страхітливий прогноз

До кінця XXI століття через глобальне потепління значна частка азіатської частини Росії стане придатною для життя великої кількості людей, зокрема кліматичних біженців.

Такий прогноз дала міжнародна група вчених із Росії і США. Так, дослідники розглянули два сценарії зміни клімату — помірний RCP 2.6 і більш екстремальний RCP 8.5. Крім того, вони оцінили вплив січневих і липневих температур та річної кількості опадів на три показники: екологічний потенціал ландшафтів, суворість зими і вічну мерзлоту, передає "Лента.ру".

"Виявилося, що в Сибіру середня температура середини зими підвищиться на 3,4-9,1 градуса Цельсія, а в середині літа — на 1,9-5,7 градуса Цельсія. Кількість опадів збільшиться на 60-140 міліметрів. Відповідно до RCP 8.5, до 2080 року площа вічної мерзлоти скоротиться з 65 до 40 відсотків. Навіть за сценарію RCP 2.6 екологічний потенціал ландшафту покращиться більш ніж на 15 відсотків", – йдеться в доповіді.

Біженці потягнуться у Росію Mail.ru

Кліматологи впевнені, що це призведе до значного зростання кліматичних біженців, які переселятимуться з регіонів, що страждають від посухи та інших стихійних лих.

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