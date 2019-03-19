Частина регіону Росії задумала відокремитися: що відомо

Жителі Олександрівського району в Томській області Росії хочуть вийти з її складу, провести референдум і приєднатися до Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО).

На їхню думку, влада Томської області нічого не робить для благоустрою життя, пише ТВ2. Олександрівський район посідає третє місце в регіоні з видобутку природних ресурсів, але велика частина виручки відправляється в бюджет РФ, а не місцевий.

"Область давно на нас забила. Референдум і перехід у ХМАО років зо три тому активно обговорювалися, потім розмови стихли. Зараз, на фоні загальної несправедливості з пенсійною реформою, зростанням цін і зменшенням зарплат, обурення людей зростає, і про відділення від Томської області заговорили знову", ‒ розповіла анонімно місцева мешканка.

Олександрівський район ТВ2

Жінка не вірить, що влада дозволить їм відокремитися, але сподівається привернути увагу до проблем регіону. Одним із прихильників референдуму також став терапевт Володимир Сотников, якого декілька років тому звільнили з лікарні за його активну позицію захисту хворих. Повернутися до роботи він зміг тільки після перемоги в судовій справі.

"Головна причина, за якою люди хочуть референдуму і змін – це несправедливість. Наш район багатий нафтою і газом, але після відрахувань у бюджет нам повертаються копійки. В автономних округах повернення до місцевого бюджету набагато вище", ‒ пояснив Сотников.

А ось автором ідеї про проведення референдуму став юрист Максат Бердигожаєв, який переконаний, що відділення не суперечитиме російськими законами. Найвагомішою причиною відділення він вважає те, що лікарні округу відмовляються лікувати мешканців Томської області. Водночас знайти вузького медичного фахівця жителям Олександрівського району за місцем проживання неможливо ‒ їх там немає.

Пологовий будинок в Олександрівській лікарні ТВ2

Влада Олександрівського району бажання відокремитися не поділяє. Прихильників референдуму вони звинувачують у тому, що ті хочуть тільки "лаяти владу, але не працювати".

"Був район у Томській області – тут він і повинен залишитися. Я знаю, хто пропонує референдум – це "Альянс лікарів" і "Народний контроль". Там люди лають владу, але працювати вони не хочуть ‒ тільки критикувати. Тому вони взагалі не повинні вести мову про референдум", ‒ заявив заступник голови Олександрівського району Віктор Мумбере.

На його думку, всі, кому хочеться жити в ХМАО, "нехай їдуть і живуть". Однак можливість референдуму Мумбере не заперечує, якщо він пройде відповідно до закону.

Як писав OBOZREVATEL, у Кремлі розглядають можливість ще одного "референдуму" ‒ цього разу на Курильських островах. Так, частина спірної території повинна перейти до Японії.

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