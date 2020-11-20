Таких інтерв'ю, як це, Володимир Путін не давав давно. Куди поділися натиск, впевнене маніпулювання фактами і традиційне "А ви доведіть!" і, звичайно, "Подивіться, що творить Америка!"

Новий Путін демонструє обережність

Такого делікатного, вдумливого й обережного Путіна ми бачили нечасто за всі останні 20 років. Приводом для досить розлогих міркувань стала ситуація навколо Нагірного Карабаху, де Росія почала розгортати свій військовий контингент, який називається "миротворчим", а Туреччина – своїх військових, які іменуються "спостережною місією".

Офіційна Москва без кінця повторює, що турки не будуть здійснювати миротворчі функції. Говорить про це і Путін. Але, як не крути, військовослужбовці однієї з країн НАТО тепер офіційно виконують військово-політичні функції на території колишнього СРСР, та ще в стратегічно чутливому для Росії регіоні. Це те, від чого завжди застерігав і чого так боявся путінський режим з його неоімперською концепцією "зони привілейованих інтересів" на пострадянському просторі.

Путінське інтерв'ю – спроба зробити хорошу міну при поганій грі. Тут і запевнення в тому, що у відносинах з Вірменією нічого не змінилося, і твердження, що він і Реджеп Тайіп Ердоган стали тими, хто подолав історичний антагонізм між Росією і Туреччиною – подібно до того, як колись примирили німців і французів Аденауер і де Голль, і – що звучить досить цікаво – погано прихований жаль з приводу того, що Вірменія свого часу не зробила з Нагорним Карабахом те, що Росія зробила з Абхазією, Південною Осетією і Кримом.

Великі плани Ердогана

Головна мета багаторічних ігор Кремля з Ердоганом – послабити південний фланг НАТО і внести розкол в альянс. Турецький президент це знає і використовує. Його "прорив" на Кавказі і фактична участь у війні з головним регіональним союзником Росії – плата за імітацію партнерства з Москвою. Це буде мати далекосяжні – і неприємні для Путіна – наслідки.

Туреччина продовжить нарощувати свою впливовість на Кавказі і не тільки там. Завдання Анкари – стати домінуючою силою в регіоні Чорного моря. В цьому її підтримає нова американська адміністрація, яка ставить перед собою завдання відновити єдність НАТО і, швидше за все, стане дотримуватися тієї політики, яку проводив Барак Обама – за всяку ціну утримувати турок в альянсі.

Судячи з розмов з моїми контактами в Тбілісі, поразка Вірменії (яка сприймається і як програш Путіна) справила там сильне враження. Відносини Грузії і Туреччини завжди були хорошими. Тепер вони стануть ще кращими – сильних і успішних на Кавказі поважають.

Ризикну припустити: після відходу з політики Ангели Меркель, яка завжди виступала за те, щоб "не злити" Москву, НАТО цілком здатний запропонувати Грузії Membership Action Plan - план підготовки до членства в альянсі. Тим більше, що після анексії Криму Росією чорноморський напрямок в Брюсселі стали вважати ключовим. Тут багато що залежить від того, чи готова буде адміністрація Байдена піти на такий крок?

Після Трампа Франція і Німеччина будуть всіляко прагнути поліпшити відносини з Вашингтоном і шанс переконати їх дати грузинам давно обіцяне на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році в цей раз буде як ніколи великим.

Час Москви закінчився

До речі, Тбілісі ще кілька років тому повідомив НАТО: в договорі про вступ Грузія готова спеціально домовитися про те, що зона відповідальності альянсу не буде поширюватися на територію Абхазії і Південної Осетії. Як надійде в цьому випадку Кремль? У 2008 році, хоча б теоретично, можна було кинути танки на Тбілісі. Сьогодні – навряд чи. Не тільки через неминучі санкції. Просто тепер доведеться мати справу з новим і сильним геополітичним гравцем в особі Туреччини.

Чи розуміє Путін, що час, коли Москва домінувала на пострадянському просторі, безповоротно пішов? Парадоксальна відповідь: можливо, розуміє. "Азербайджан – це незалежна суверенна держава. Азербайджан має право вибирати собі союзників так, як вважає за потрібне. Хто ж йому в цьому може відмовити?" – говорить він в інтерв'ю.

Це майже дослівне цитування основоположних документів НАТО. Як глава "країни сигналів", Путін не може не розуміти, що ці слова – саме сигнал, причому не тільки Азербайджану. Якщо Грузія наблизиться до вступу в альянс, то дякувати за це їй буде потрібно Реджепу Ердогану.