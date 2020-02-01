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1 лютого • оновлено в 13:57
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Час минає? В Росії заговорили про різке погіршення стану здоров'я Путіна

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Російський телеграм-канал Кремлівський мамковед, який часто публікує інсайди з Адміністрації президента, повідомив про поганий стан здоров'я президента Володимира Путіна.

Пост про це з'явився 31 січня пізно ввечері. За їхньою інформацією, "Путіну було поставлено діагноз консиліумом російських і зарубіжних лікарів і його результати залишають бажати кращого".

"Стан здоров'я президента знову виходить на перший план. Днями йому був поставлений діагноз консиліумом російських і зарубіжних лікарів: результати м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Дану інформацію одночасно підтверджують не пов'язані між собою джерела з Радбезу і АП. Поспіх з переписуванням Конституції почався відразу після діагностування недуги", – повідомили вони.

Скріншот

Скріншот

Наскільки ця інформація правдоподібна – невідомо. Але варто зазначити, що російський політолог Валерій Соловей, який теж володіє інсайдами з Кремля, в своєму свіжому інтерв'ю OBOZREVATEL, кілька разів повторив фразу, що "Путін йде із влади через обставини, які від нього не залежать".

"Путін поспішає і це найважливіше, що треба розуміти. Його час обмежений через особисті обставини. Тому так швидко вносяться зміни до Конституції і почався поспіх по вирішенню конфлікту з Україною. Він дав вказівки все вирішити в цьому році. Чекати вигідного моменту, найімовірніше, більше не будуть. Вважається, що ситуація, яка складається зараз навколо Росії, найбільш сприятлива", – наголосив Соловей.

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Раніше деякі ЗМІ із посиланням на ексдепутатку палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Анну Канопацьку повідомляли, що Путін серйозно хворий. Таку інформацію їй начебто вдалося отримати в одній з австрійських клінік. Через добу після публікації, 28 січня, на своїй сторінці в Facebook Канопацька написала, що змушена була видалити цей пост через погрози.

"Не минуло й доби, як несподівано і нез'ясовно збудилися "відповідальні товариші" в рефлексії на моє повідомлення, що містить інформацію, отриману в Австрії, про стан здоров'я Володимира Путіна. Ще трохи, і мені остаточно зламають сторінки в Facebook і Instagram, причепом ще й заблокують половину Байнета", – написала вона.

Варто відзначити, що новини про поганий стан здоров'я Володимира Путіна час від часу з'являються в інформаційному просторі. Точно відомо, що у нього бувають серйозні проблеми зі спиною, пов'язані з травмами, отримані на тренуваннях по самбо. Однак офіційний Кремль жодного разу не підтверджував жодну з версій, відзначаючи, що президент Путін перебуває в прекрасній формі.

Гордон

Гордон

У 2017 році Путіна спіймали в корсеті для хворої спини

При цьому, цілий ряд політологів, в тому числі і російських, був здивований, наскільки швидко цьогоріч Кремль взявся за внесення змін до Конституції.

"Поспіх страшний, ніби за ними хтось женеться. Але абсолютно точно, що Путін піде з публічної політики, президентом він більше не буде", – відзначав в недавньому інтерв'ю OBOZREVATEL російський політолог Леонід Радзіховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запропонували перейменувати посаду президента в "верховного правителя". З такою заявою виступила робоча група з підготовки поправок до Конституції РФ, зібравши масу змін до варіанту реформи, про яку раніше заявив глава держави.

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Автор
Катерина Іванова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
хвороба
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Фигня всё это. Этот мощный старик, ещё лет сто будет править Россией. Когда он почит в бозе, создадут Государственный совет Медиумов и через этих медиумов вождь будет обращаться к Федеральному собранию .А русня ? ....А че русня, как обычно схавает ......
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Земцев Артур
Земцев Артур
Еще не менее шести дубликатам пусть тоже периодично ставят диагнозы-подозрения есть, что у них со здоровьем все хорошо,ибо особо не переутруждаются. По этой причине - бренд "Путин",как "Ленин"- вечен и живее всех живых!
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Ничего он не успеет! Вот, вот сдохнет! До конца лета, точно не дотянет!
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