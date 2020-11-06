Чалий сказав, з яким президентом США у Путіна не буде 'хімії'

Кандидат у президенти США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін дуже різняться за своїми життєвими цінностями і баченню лідерства, тому повне взаєморозуміння між ним навряд чи можливе.

Таку думку в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловив експосол України в США Валерій Чалий. "Якоїсь "хімії" вони би між собою не встановили. І слава богу, тому що зараз Путін – агресор", – додав він.

Прогнозуючи, як можуть розвиватися відносини Кремля з Дональдом Трампом і Джо Байденом, які борються за пост глави Сполучених Штатів, дипломат зазначив, що "для Путіна і російської влади Трамп більш комфортний, ніж Байден".

"Про конспірологію і про реальні зв’язки, і про приїзд Дональда Трампа в Росію, і про гроші в бізнесі і все інше дуже багато вже сказано. Звичайно, такої історії абсолютно немає у Джо Байдена. Навпаки, буквально перед днем виборів він сказав, що саме Росія є сьогодні ключовим супротивником США", – нагадав він.

Чалий додав, що не може стверджувати про наявність "особливої симпатії" між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

"Але він точно захищає національні інтереси Америки. І він би хотів, щоби стосунки з Росією були інші – більш бізнесові, більш економічні. А це неможливо без вирішення питання припинення агресивних дій Росії на пострадянському просторі і в інших точках світу", – сказав дипломат.

"Я думаю, особисто Дональд Трамп швидше знайде контакт з Володимиром Путіним, ніж Джо Байден. І навпаки", – резюмував Чалий.

Як писав OBOZREVATEL, після перших результатів голосування і Дональд Трамп, і Джо Байден заявили про свою перемогу. Чинний президент, представник Республіканської партії, повідомив про "феноменальну" перемогу. У штабі кандидата на пост глави США від демократів стверджують, що новим президентом стане Байден.