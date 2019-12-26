"Чабан з баранами": Невзоров жорстко пройшовся по правлінню Путіна

На пресконференції президент РФ Володимир Путін був схожий на чабана, якому зібрали "абсолютно рекордне стадо пресбаранів".

Таку думку в ефірі "Ехо Москви" висловив російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров.

"У Путіна був погляд чабана, який прикидав шашликовий потенціал кожного, хто шукає відповіді. Але потім йому стало смертельно нудно, тому що, в загальному, пресбарани були неапетитні і схожі як дві краплі харчо. Тим не менш, це нудне дійство трапилося", – розповів він.

Невзоров зазначив, що за підсумком річної пресконференції можна зробити кілька висновків.

"По-перше, що у Володимира Володимировича завжди буде спотворене розуміння реальності саме завдяки всій цій публіці, саме завдяки багато в чому цим пресбаранам, які начебто уособлювали якусь свободу слова і свободу думки. І стало зрозуміло, що таке путінізм. Це те, в чому головне місце займає викривлене розуміння реальності, яке є наслідком викривленого розуміння реальності у самого Володимира Володимировича", – пояснив публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Російської Федерації Володимир Путін 19 грудня дав велику прес-конференцію за підсумками року. Вона стала вже 15-й за рахунком за час його перебування при владі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.