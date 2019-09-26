Був наступником Захарченка: колишній глава "ДНР" став великим чиновником у Росії

Колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.

За його кандидатуру в четвер, 26 вересня, проголосували депутати Елістинських міських зборів, передає "Интерфакс".

"За рішенням депутатів главою став Трапезніков, його кандидатуру запропонував глава Калмикії Бату Хасіков", – сказав співрозмовник агентства.

Дмитро Трапезников ІА REGNUM

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі чоловік через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте" поширював матеріали антиукраїнського змісту і популяризував терористичні організації "Л/ДНР". Його затримали співробітники СБУ.

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