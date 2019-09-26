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27 вересня • оновлено в 19:08
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Був наступником Захарченка: колишній глава "ДНР" став великим чиновником у Росії

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Колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.

За його кандидатуру в четвер, 26 вересня, проголосували депутати Елістинських міських зборів, передає "Интерфакс".

"За рішенням депутатів главою став Трапезніков, його кандидатуру запропонував глава Калмикії Бату Хасіков", – сказав співрозмовник агентства.

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Дмитро Трапезников

Дмитро Трапезников

ІА REGNUM

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі чоловік через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте" поширював матеріали антиукраїнського змісту і популяризував терористичні організації "Л/ДНР". Його затримали співробітники СБУ.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія Еліста
Теги
ДНР Новини ДНР Новини Донбасу Новини Росії терористи "ДНР"
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Gordon Yury
Gordon Yury
И щуку выбросили в речку... Все нормально, только Калмыкию жаль!
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Бог - в помощь ! Калмыцкая народная республика - это звучит гордо !
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филипп филипыч
филипп филипыч
Алень - мне друг, но истина дороже !, если в москве начнут орать калмыцаку на гиляку то канеш да. а так повода то нет. упоротых в россии очень мало. от слова совсем))
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