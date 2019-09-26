Був наступником Захарченка: колишній глава "ДНР" став великим чиновником у Росії

Колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.
За його кандидатуру в четвер, 26 вересня, проголосували депутати Елістинських міських зборів, передає "Интерфакс".
"За рішенням депутатів главою став Трапезніков, його кандидатуру запропонував глава Калмикії Бату Хасіков", – сказав співрозмовник агентства.
Дмитро Трапезников
ІА REGNUM
Нагадаємо:
Трапезніков був тимчасово виконуючим обов'язки ватажка "ДНР" після смерті Олександра Захарченка в результаті вибуху в Донецьку.
Після вступу на посаду він заявив про курс на приєднання ОРДО до РФ.
Відомо, що він народився в Росії у 1981-му, але вже в наступному році його сім'я переїхала на Донбас.
Із 2001 до 2005 року Трапезніков працював у футбольному клубі "Шахтар". Після однієї з перевірок був звільнений за фінансові махінації.
Із 2010 працював заступником голови районної ради Петровського району міста Донецька, на цій посаді пробув два роки.
Із 2005 до 2010 року, а також до початку збройного конфлікту на Донбасі Трапезніков займався бізнесом. Із 2014 він перебував на різних адміністративних посадах у складі угруповання "ДНР".
Екс-ватажка терористів, за словами журналіста Романа Цимбалюка, раніше називали "Сеньйор Помідор" через те, що він червонів при брехні.
Як писав OBOZREVATEL, в Одесі чоловік через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте" поширював матеріали антиукраїнського змісту і популяризував терористичні організації "Л/ДНР". Його затримали співробітники СБУ.
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