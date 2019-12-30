Був худий та без ботокса: як змінився Путін за 20 років при владі в Росії

На офіційному сайті глави Кремля опублікували фото, присвячені 20-річчю призначення Володимира Путіна в.о. президента РФ.
Так, 31 грудня 2019 року виповнюється 20 років, як Путін вперше зайняв пост глави російської держави. Путін змінив Бориса Єльцина, який достроково пішов у відставку.
15 лютого 2000 року Центрвиборчком РФ зареєстрував Путіна в якості кандидата на пост президента Росії. З тих пір Путін чотири рази ставав главою Росії. Лише в 2008-12 роках його на посаді змінив нинішній російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.
На опублікованих знімках Путін ще виглядає худим і без операцій по застосуванню ботокса, про які часто писали ЗМІ.
Єльцин залишає Кремль
Кремль
Путін і Єльцин
Кремль
Путін і Єльцин
Кремль
Єльцин залишає Кремль
Кремль
Путін в 1999 році
Кремль
Путін і Єльцин в Кремлі
Кремль
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше було зібрано 20 фото, які показують два десятиліття правління Володимира Путіна в Росії.
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