Був худий та без ботокса: як змінився Путін за 20 років при владі в Росії

На офіційному сайті глави Кремля опублікували фото, присвячені 20-річчю призначення Володимира Путіна в.о. президента РФ.

Так, 31 грудня 2019 року виповнюється 20 років, як Путін вперше зайняв пост глави російської держави. Путін змінив Бориса Єльцина, який достроково пішов у відставку.

15 лютого 2000 року Центрвиборчком РФ зареєстрував Путіна в якості кандидата на пост президента Росії. З тих пір Путін чотири рази ставав главою Росії. Лише в 2008-12 роках його на посаді змінив нинішній російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

На опублікованих знімках Путін ще виглядає худим і без операцій по застосуванню ботокса, про які часто писали ЗМІ.

Єльцин залишає Кремль Кремль

Путін і Єльцин Кремль

Путін і Єльцин Кремль

Єльцин залишає Кремль Кремль

Путін в 1999 році Кремль

Путін і Єльцин в Кремлі Кремль

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше було зібрано 20 фото, які показують два десятиліття правління Володимира Путіна в Росії.

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