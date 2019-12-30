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30 грудня • оновлено в 18:23
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Був худий та без ботокса: як змінився Путін за 20 років при владі в Росії

1.3т
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На офіційному сайті глави Кремля опублікували фото, присвячені 20-річчю призначення Володимира Путіна в.о. президента РФ.

Так, 31 грудня 2019 року виповнюється 20 років, як Путін вперше зайняв пост глави російської держави. Путін змінив Бориса Єльцина, який достроково пішов у відставку.

15 лютого 2000 року Центрвиборчком РФ зареєстрував Путіна в якості кандидата на пост президента Росії. З тих пір Путін чотири рази ставав главою Росії. Лише в 2008-12 роках його на посаді змінив нинішній російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

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На опублікованих знімках Путін ще виглядає худим і без операцій по застосуванню ботокса, про які часто писали ЗМІ.

Єльцин залишає Кремль

Єльцин залишає Кремль

Кремль

Путін і Єльцин

Путін і Єльцин

Кремль

Путін і Єльцин

Путін і Єльцин

Кремль

Єльцин залишає Кремль

Єльцин залишає Кремль

Кремль

Путін в 1999 році

Путін в 1999 році

Кремль

Путін і Єльцин в Кремлі

Путін і Єльцин в Кремлі

Кремль

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше було зібрано 20 фото, які показують два десятиліття правління Володимира Путіна в Росії.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Борис Єльцин Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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