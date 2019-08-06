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"Бумеранг за Україну": названі три версії вибухів на арсеналі в Росії

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Вибухи боєприпасів на арсеналі у Красноярському краї (Росія) можуть бути пов'язані з трьома причинами.

Одна з них – умисний підрив із метою приховати факти розкрадання озброєння. Таку думку OBOZREVATEL висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Вибух арсеналу в Ачинську 5 серпня

Вибух арсеналу в Ачинську 5 серпня

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Коментуючи версію про те, що знищення арсеналу могло бути потрібне Кремлю, він зауважив: "Склад не обов'язково було знищувати Кремлю. Його могли знищити місцеві розкрадачі, якщо мали місце розкрадання, збут цієї зброї".

"Як відомо, Росія постійно бере участь у локальних війнах. Є достатньо людей, які наживаються на них, зокрема і таким чином", – додав генерал.

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Друга версія, висловлена ним, полягає в тому, що через масштабні лісові пожежі в Сибіру певні засоби захисту, наявні на арсеналі, могли бути використані для ліквідації цієї катастрофи, і їх не виявилося на місці, коли виникла необхідність у гасінні пожежі на складах боєприпасів.

І, нарешті, третя версія призначена для тих, хто "вірить у Бога і долю", – сказав Романенко. "Це бумеранг, розплата за підриви арсеналів зброї, зокрема в Україні. І за організацію війни між сусідніми державами", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, 5 серпня на арсеналі боєприпасів під російським Красноярськом (Ачинськ) прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо про те, що арсенал планувалося ліквідувати у 2022 році. В мережі почали озвучувати конспірологічні теорії про те, що вибухи могли бути організованими.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Ігор Романенко
Місце
Росія Красноярськ
Тег
Новини Росії
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну везде свою свынарню приплетают чепушилы,обрадоваться не успели,все уже потушили,Россия не украина ,вот это точно.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ух ты! Нострадамус и Ванга в одном лице. Дяденька, а когда Россия развалится?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Пушкин Серёга, спроси у себя,сына,когда протрезвеешь или поумнеешь.Если не хочешь долго ждать,задай вопрос папе с мамой.Думаю,они немного умнее тебя.Хотя....Спроси у пукина,у училки ближайшей школы,пьяного соседа...Спрашивай,интересуйся,юный и неокрепший умом.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Всё таки верю в "человеческий фактор",какие люди,такой и фактор.Небудь в этой стране нефти и газа,ходили бы в лаптях,подпоясанные бичевкой,с вечно грязной бородой и пьяные.Учитываем удаленность от центра цивилизации,особенности климата и менталитета местных аборигенов.Россия большая,однако...
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