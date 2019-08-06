"Бумеранг за Україну": названі три версії вибухів на арсеналі в Росії

Вибухи боєприпасів на арсеналі у Красноярському краї (Росія) можуть бути пов'язані з трьома причинами.

Одна з них – умисний підрив із метою приховати факти розкрадання озброєння. Таку думку OBOZREVATEL висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Вибух арсеналу в Ачинську 5 серпня БезФормата

Коментуючи версію про те, що знищення арсеналу могло бути потрібне Кремлю, він зауважив: "Склад не обов'язково було знищувати Кремлю. Його могли знищити місцеві розкрадачі, якщо мали місце розкрадання, збут цієї зброї".

"Як відомо, Росія постійно бере участь у локальних війнах. Є достатньо людей, які наживаються на них, зокрема і таким чином", – додав генерал.

Друга версія, висловлена ним, полягає в тому, що через масштабні лісові пожежі в Сибіру певні засоби захисту, наявні на арсеналі, могли бути використані для ліквідації цієї катастрофи, і їх не виявилося на місці, коли виникла необхідність у гасінні пожежі на складах боєприпасів.

І, нарешті, третя версія призначена для тих, хто "вірить у Бога і долю", – сказав Романенко. "Це бумеранг, розплата за підриви арсеналів зброї, зокрема в Україні. І за організацію війни між сусідніми державами", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, 5 серпня на арсеналі боєприпасів під російським Красноярськом (Ачинськ) прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо про те, що арсенал планувалося ліквідувати у 2022 році. В мережі почали озвучувати конспірологічні теорії про те, що вибухи могли бути організованими.

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