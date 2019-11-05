Відволікальний маневр? У Росії виправдалися за ваду "зброї судного дня"

Російську міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) "Булава", яку називають "зброєю судного дня", жодного разу з 2005 року не запускали зі сходу на захід через кілька причин.

Так у РФ виправдалися за провальний нюанс, який з'ясували західні експерти. Як пишуть "Ведомости", ракети нібито запускають із Білого або Баренцева морів на Камчатку заради зручності.

Атомні підводні човни стратегічного призначення проєкту 955А "Борей-А", з яких здійснюють пуск "Булави", будуються в Архангельській області на підприємстві "Севмаш", тому випробування зручніше проводити біля заводу-виробника, щоб у разі необхідності доставити субмарину в док для усунення недоліків, йдеться в публікації.

Запуск "Булави" EADaily

Крім того, джерела у військових колах допускають, що полігон Чижа (Архангельська область) перебуває під щільнішим наглядом іноземної розвідки, тому на ньому нібито запускають ракети старіших модифікацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці жовтня поточного року в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проєкту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрільби міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) "Булава".

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